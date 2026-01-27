Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
MEB'den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı", öğretmenlere uygulamada rehberlik ediyor.

Haber Giriş : 27 Ocak 2026 12:10
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı" 2013'te yayımlanmıştı.

Bakanlık, hazırlanan el kitabının etkisini artırmak amacıyla rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların mesleki yeterliliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda günün ihtiyaçlarına yönelik güncellenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve UNICEF'in destekleriyle kitapta yer alan modüller revize edildi.

Suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerini güçlendirmek amacıyla öğretmenlere uygulamada rehberlik eden el kitabı, halihazırda var olan modüllerin yanı sıra "hak ve sorumluluklarım, yaşam becerileri, kayıp ve yas, boşanma, şiddet, güvenli ilişkiler, bilinçli teknoloji kullanımı, etkili ebeveynlik" konularına ilişkin 8 farklı program geliştirildi.

"İletişim", "öfke kontrolü", "hayır diyebilme", "aile içi ilişkiler", "cinsel istismar" ve "madde bağımlılığı" konularında var olan 6 program ise çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak yaş gruplarına göre düzenlendi ve çocuklarla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlandı.

Ailelere yönelik 14 program

Ailenin önemini her alanda vurgulamak, aile içi dayanışmayı güçlendirmek ve risklere karşı bütünsel gelişimi desteklemek amacıyla, danışmanlık tedbiri uygulamalarında çocuklarla çalışırken kullanılan modüller, 14 program halinde ailelere yönelik olarak da hazırlandı.

Böylece ailelere sunulan rehberlik hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesi hedeflenirken, geliştirilen modüllerle aile içi iletişimi artırmayı, bireylerin karşılaştığı zorluklara karşı daha etkili destek mekanizmaları oluşturmayı ve ailelerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir kaynak ortaya konulmuş oldu.

Sosyal duygusal beceri programları tasarlandı

MEB, öğrencilerin öz farkındalık, sosyal farkındalık, öz yönetim, ilişki becerileri ve sorumluluk alma gibi sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, işbirliği yapma ve etkili öğrenme yeterliliklerini desteklemek amacıyla sosyal duygusal beceri programları hazırladı.

Hazırlanan programların içerikleri, okullarda görev yapan rehber öğretmenler aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik çalışmalarla uygulanıyor.

"Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu" oluşturuldu

Ayrıca Bakanlık, çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkili ve duyarlı bir şekilde gerçekleşmesini, çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli olarak benimsenmesini ve çalışmaların bu doğrultuda uygulanmasını sağlamak amacıyla "Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu" da hazırladı.

Söz konusu kılavuzda çocuk kavramı, adalet sistemi içindeki çocuk ve bu çocuklarla ilgili alınan tedbir kararları, adalet sistemi içindeki çocuklara yaklaşım, ailelerine sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülüğü konuları yer alıyor.

Adalet sistemi içindeki çocuklar tarafından yaşanan güçlüklerin ve çocukların karşılaştıkları risklerin anlaşılmasının, bu çocukların korunmasında ve desteklenmesinde önemli bir etken olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan kılavuzla çocuklarla çalışan personelin onlara karşı saygılı, içten ve koruyucu yaklaşım sergilemesi hedeflendi.

