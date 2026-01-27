DEM, siyasi parti turuna çıktı. İlk durak CHP

DEM Parti, Suriye'deki son durumla ilgili değerlendirme için siyasi parti turlarına başladı.

Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın ilk durağı CHP oldu.

Eş Genel Başkanlar, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Görüşme saat 10.30'da başladı. Gündemde Şam ordusu ve YPG arasındaki çatışmalar ve uzatılan ateşkes var.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkanların bölgedeki izlenim ve gözlemlerini aktarmak için bu görüşmeleri yapacağını belirtip "Çözüm masasını güçlendirmeye dair siyasetin aktif rol alması" gerektiğini vurgulamıştı.