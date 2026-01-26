Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı
Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 23:50, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 23:54
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.
Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.