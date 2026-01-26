Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Bakan Bayraktar: Dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahibiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2026 19:56, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 19:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji filomuzun en yeni üyesi Yıldırım, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos'a doğru yol aldı. Limandaki kule montajı ve son teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gemimiz nisan ayı içerisinde Karadeniz'e açılacak. Bugün Türkiye, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip. Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz" ifadelerine yer verdi.

