Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı

Atlas Çağlayan'ın 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 kişi daha Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Daha önce provokatif paylaşımlar ve aileyi tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.