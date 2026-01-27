Dolar 43,40 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,40 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2026 17:12, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,3700
|43,3710
|43,4020
|43,4030
|Avro
|51,4640
|51,4650
|51,7850
|51,7860
|Sterlin
|59,3020
|59,3120
|59,6470
|59,6570
|İsviçre frangı
|55,8200
|55,8300
|56,3280
|56,3380
|ANKARA
|ABD doları
|43,3400
|43,4200
|43,3720
|43,4520
|Avro
|51,4240
|51,5040
|51,7450
|51,8250
|Sterlin
|59,2420
|59,4520
|59,5870
|59,7970