Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
MTV'de ilk taksit için süre daralıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Akademi fırsatçıları! Kontenjanlar açıklandı, fiyatlar katlandı
Fabrika fiyatına eczane! Ruhsat ranta döndü, mezunlar dışarıda kaldı
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte güncel fiyatlar
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Bakan Tekin: Öğrenmeyi sınıfın dört duvarından çıkarmayı hedefliyoruz
Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 bin 635 sözleşmeli personel alacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 3 yılda 3 milyon gence iş kapısı!
İlk evini alacaklara kredi kolaylığı yolda: Düşük faiz, uzun vade!
Bakan Göktaş'tan korkutan uyarı: Çocuklarda yeme bozukluğu yaşı 8'e düştü!
Kurtulmuş: Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik
Konutta fiyatlardaki 'reel' düşüş sürdü, talep arttı
Antalya BB soruşturmasında 26 başlıkta yolsuzluk iddiası
Dört belediye başkanı Ak Parti'ye katıldı
Uzmanı açıkladı: Yeni yağışlı hava dalgası tüm yurdu saracak!
Adaylar dikkat! MSÜ başvuruları için son 3 gün
NATO'dan ASELSAN'a kritik görev
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma yarına ertelendi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası görülmeye başlandı. Saat 11.40'ta başlayan duruşmada sanık avukatlarının talepler ve sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Duruşma yarın saat 10.00'da devam edilmek üzere ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener ile parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

'KAÇMADIM BURADAYIM'

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşmaya geldi. Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi.

DURUŞMALAR HAFTANIN 5 GÜNÜ YAPILACAK

Saat 11.40'ta başlayan duruşmada mahkeme başkanı; tezahürat yapılması halinde yargılamaya izleyici alınmadan devam edileceğini, duruşmaların haftanın 5 günü yapılmasının planlandığını, savunma ve iddia bütünlüğünün sağlanabilmesi açısından öncelikle tutuklu sanıkların savunmalarının kurum bazlı alınmasının daha sağlıklı olacağı kanaatine varıldığını belirtti.

'SUİKAST GİRİŞİMİ OLDUĞU İÇİN, DEVLETİN POLİSİ EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİK'

Mahkeme başkanının taleplerini iletmesi için söz verdiği avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu sanıklar için yalnızca bir aile üyesinin duruşma salonuna alınabildiğini hatırlatarak, 'örgüt lideri' olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın kalabalık bir koruma ekibiyle salona nasıl girebildiğini söyledi. Bunu üzerine mahkeme başkanı sorumluluklarının yalnızca duruşma salonu ile sınırlı olduğunu ifade ederken Aktaş'ın avukatı ise "Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Müvekkilime yönelik bir suikast girişimi olduğu için, devletin polisi eşliğinde salona girdik" dedi.

SANIK AVUKATLARINDAN DOSYALAR AYRILSIN TALEBİ

Sanık avukatları; Adana, Adıyaman ve Esenyurt Belediye Başkanlarına ilişkin dosyaların ayrılmasını talep etti. Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise dosyaların ayrılmasına yönelik taleplerin reddini isteyerek, "Bu dosya Türkiye'nin en kapsamlı yolsuzluk dosyalarından biridir. Dosyanın ayrılması, müteahhitleri iş yapamaz hale getirir" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya 1 saat ara verdi. Duruşma 14.30 itibariyle başladı. Mahkeme, taleplerin reddine karar verdi ve sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasına başlandı.

'AYLIK GELİRİM YOK'

Tutuklu sanıkların kimlik tespiti sırasında belediye başkanlarına aylık gelirleri soruldu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar aylık ortalama gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtirken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin lira, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 360 bin lira, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 130 bin lira gelirinin bulunduğunu söyledi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise aylık gelirinin olmadığını söyledi.

YARINA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için yarın sabah 10.00'a ertelendi. Duruşma yarın, Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunması ile duruşmaya başlanacak.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'örgüt lideri' olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet almak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.

