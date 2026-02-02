Togg'da 750 bin TL'ye sıfır faiz

TOGG 0 faiz kampanyasının detayları, hangi modelleri kapsadığı ve kampanyanın ne zaman sona ereceği araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Buna göre; TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var, T10X ve T10F modelleri kampanyaya dahil mi, TOGG 0 faiz ne zamana kadar geçerli? İşte tüm merak edilenler...

TOGG 0 faiz kampanyası 2026 detayları belli oldu.

Şubat ayına özel duyurulan TOGG 0 faiz kampanyasıyla, belirli modellerde 750 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda kampanyanın hangi bankalarda geçerli olduğu, başvuru şartları ve bitiş tarihi araç almak isteyenler tarafından merak ediliyor. TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var? TOGG sıfır faiz ne zaman bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

TOGG'dan sıfır faizli kredi fırsatı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Şubat ayı itibarıyla kullanıcılarını sevindiren iki önemli yeniliği aynı anda açıkladı. Şirket, araç gamına "Seyhan" adını verdiği yeni beyaz renk seçeneğini eklerken, aynı zamanda yüzde 0 faizli kredi kampanyasını da devreye aldı.

Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alınarak tasarlanan Seyhan rengi, T10X ve T10F modellerinde tercih edilebilecek.

TOGG 0 faiz kampanyası hangi modelleri kapsıyor?

TOGG'un Şubat ayına özel sıfır faiz kampanyası, bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsıyor. Kampanya detayları şöyle:

%0 Faizli Kredi Seçenekleri

T10F: 750.000 TL - 12 ay - %0 faiz

T10X: 500.000 TL - 12 ay - %0 faiz

Bu fırsat, özellikle kısa vadede faiz ödemek istemeyen kullanıcılar için dikkat çekiyor.

TOGG 0 faiz kampanyası ne zaman bitiyor?

TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre %0 faizli finansman kampanyası Şubat ayı boyunca geçerli olacak. Kampanyanın bitiş tarihi stok durumu ve talebe göre değişiklik gösterebilir.

TOGG T10F Finansman ve Fiyat Listesi (2026)

TOGG T10F V2

Kredi Tutarı: 750.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0,00

Aylık Ödeme: 62.500 TL

TOGG T10F 4More

Kredi Tutarı: 750.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0,00

Aylık Ödeme: 62.500 TL

TOGG T10F V2

Kredi Tutarı: 1.700.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: %2,37

Aylık Ödeme: 68.292 TL

TOGG T10F V1

Kredi Tutarı: 1.300.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: %2,41

Aylık Ödeme: 52.722 TL

TOGG T10F 4More

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %2,32

Aylık Ödeme: 68.870 TL

TOGG T10X Finansman ve Fiyat Listesi (2026)

TOGG T10X V2

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0,00

Aylık Ödeme: 41.667 TL

TOGG T10X 4More

Kredi Tutarı: 750.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %0,00

Aylık Ödeme: 62.500 TL

TOGG T10X V2

Kredi Tutarı: 1.700.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: %2,37

Aylık Ödeme: 68.292 TL

TOGG T10X V1

Kredi Tutarı: 1.300.000 TL

Vade: 48 ay

Faiz Oranı: %2,41

Aylık Ödeme: 52.722 TL

TOGG T10X 4More

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz Oranı: %2,32

Aylık Ödeme: 68.870 TL

TOGG renk seçenekleri genişliyor

Yeni renk "Seyhan" ile birlikte TOGG'un ilhamını Türkiye'nin farklı bölgelerinden alan renk paleti daha da zenginleşti. Kullanıcılara sunulan mevcut renkler arasında:

Anadolu

Gemlik

Oltu

Kula

Kapadokya

Pamukkale

Urla

Ayder

Mardin

yer alıyor.

TOGG 0 faiz kampanyası hangi bankalarda var?

TOGG'un T10X modeli için finansman süreci, Trumore dijital platformu üzerinden yürütülüyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank başta olmak üzere kamu ve özel bankaların sunduğu kredi seçenekleri, kullanıcılar tarafından sipariş aşamasında anlık olarak görüntülenebiliyor.

TOGG, finansman kampanyalarını anlaşmalı bankalar ve finans kuruluşları üzerinden sunuyor. Kredi başvuru süreci, sipariş ekranı üzerinden yönlendirme ile gerçekleştiriliyor.

Bu sistemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, TOGG için hazırladıkları özel anlaşmalarla sürecin ana finansman sağlayıcıları arasında yer alıyor. Kamu bankalarına ek olarak İş Bankası ve Garanti BBVA gibi özel bankalar ile Ziraat Katılım gibi faizsiz finansman sunan kuruluşlar da Trumore altyapısına dahil bulunuyor.

Kullanıcılar, sipariş oluşturma aşamasında Trumore uygulamasındaki ödeme ekranı üzerinden kendilerine özel tanımlanan TOGG kredi kampanyalarını, bankaların güncel faiz veya kar payı oranlarını ve vade seçeneklerini anlık olarak karşılaştırmalı şekilde görüntüleyebiliyor. Böylece finansman tercihi, başvuru süreci tamamlanmadan önce dijital ortamda netleşmiş oluyor.