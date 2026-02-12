Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın politika faizinde revizyona gitmesi ve beklendiği gibi yüksek enflasyon beklentileri sunmaması karşısında 14 bin puanı aştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 15:06, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 16:20
Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik pozitif açıklamaları ve Mart'tan sonra enflasyonda düşüşün hız kazanacağı beklentisiyle BİST rekor kırdı.
Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın primle 14 bin puanı aştı.
Yükselişe ana desteği bankacılık sektörü hisseleri verdi. Bankacılık endeksi yüzde 5'e yakın primle 20 bin puanı devirdi.