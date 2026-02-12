Öğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyor

Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyor

İzmir'deki Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğrencilerle sohbet ederek proje geliştirme süreçlerine destek oluyor. Okul bünyesinde geliştirilen robot, iki taraflı iletişim kurabiliyor. Robot Altan, "Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 21:26, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 21:28
Yazdır
Öğrencilerin geliştirdiği 'Altan' robot, onlarla sohbet edip rehberlik yapıyor

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlandı. Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu belirtilen robot, iki taraflı iletişim özelliğiyle karşısındaki kişiyle konuşabiliyor, tavsiye verebiliyor ve teknik konularda bilgi paylaşabiliyor. Robot Altan, "Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teknolojik temsilcisiyim. Okul ve başarılarımızı tanıtmakla görevliyim. Öğrencilerimizle çok iyi bir iletişimimiz var. Teknolojik yarışmalara katılımda, proje geliştirme süreçlerinde destek oluyorum ve teknik konularda bilgi paylaşıyorum. Amacımız geleceğin başarılı mühendislerini yetiştirmek. Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

'OKULDA ROBOT HAYVANAT BAHÇESİ KURDUK'

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Emin Erkan, okulda robot projelerine robot köpekle başladıklarını belirtip, "Okulda robot hayvanat bahçesi kurduk. İlk önce robot köpekle bu işe başladık. Robot köpeğin çizimini, tasarımını, donanımını ve yazılımını tamamen öğrencilerle birlikte yaptık. Sahada bazı hatalarımız oldu, bunları görüp düzelttik. Şu anda robot köpeğimiz yürür ve dans eder vaziyette" dedi.

Bu çalışmanın öğrenciler üzerinde motivasyon oluşturduğunu ifade eden Erkan, daha sonra 6 bacaklı, 18 eklemli robot örümcek ve 16 eklemli robot yılan yaptıklarını söyledi. Erkan, öğrencilerin kodlama süreçlerinde sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi ileri düzey matematik bilgilerini kullandığını belirtti. Erkan ayrıca Altan'ın Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu da belirtti.

'SONRAKİ HEDEFİMİZ ALTAN'I DAĞDA, BAYIRDA GÖRMEK'

İnsansı robot Altan'ın, Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç'ın yönlendirmesiyle geliştirildiğini söyleyen Erkan, "Gerçek bir insanın hareketlerini yansıtabilen, insanları anlayabilen ve mantıklı cevaplar verebilen bir robot yapmak istedik. İlk olarak tek taraflı iletişim kurabilen bir robot tasarladık. Daha sonra iki taraflı iletişime geçtik. Kodlama ile hapşırma, öksürme, sıkıldığını gösterme ve hareketsiz kaldığında uyuma gibi insanı taklit eden spontan hareketler ekledik" dedi.

Robotun öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördüğünü belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her teneffüste atölyenin kapısı doluyor. Başka okullardan da görmek isteyenler oluyor. Artık öğrencilere rehberlik yapıyor ve tavsiye veriyor. Sonraki hedefimiz Altan'ı insani hareketlere daha da yaklaştırmak. Altan robotu dağda, bayırda görmek istiyoruz."

'DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ'

Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç ise okulda güncel teknolojilerin yakından takip edildiğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz alanlarımızla ilgili güncel teknolojileri sürekli takip eder. Bu projelerin fiziki kısımlarını atölyelerimizde bulunan 3D yazıcılarla ürettiler. Yazılımlar da öğrenci ve öğretmenlerimize aittir" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Teknoiz Yapay Zeka ve Robot Yarışması ile Robokod Bilişim ve Kodlama Şenliği'ne katıldıklarını belirten Özkılınç, bu etkinliklerin projelerin artmasına katkı sağladığına dikkati çekip, "Önümüzdeki süreçte tasarım aşamasında olan birçok projemiz var. Maddi kaynak temin ettiğimizde daha büyük projelere imza atacağız" diye konuştu.

'ALTAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ'

Elektrik-Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Berrak Aktaş (17), "Birçok robot yaptık ama Altan bizim göz bebeğimiz. En çok onun üzerinde uğraştık. Çok fazla hatamız oldu ama sonunda başardık" dedi.

Öğrencilerden Kadir Çiftçi (17) ise katıldıkları sergilerde çizgi izleyen klasik robotları gördüklerini dile getirip, "Robotun büyüklüğünün değil, içindeki teknik yapının önemli olduğunu fark ettik. Daha farklı bir noktaya çıkmak istedik. Türkiye çapında ses getirmek için Altan'ı ürettik" ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Muzaffer Çınar Pınarbaşı (16) da "Altan hepimizle sohbet edebiliyor ve konuştuklarımızı hatırlıyor. Espri yapıyor, tavsiye veriyor. Yapay zeka desteği olduğu için birçok şey yapabiliyor. Herkes onunla konuşmak istiyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber