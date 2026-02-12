Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destek

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giyim tarzı gerekçe gösterilerek sosyal medya üzerinden hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e anlamlı bir destek geldi. Akgün'ün İmam Hatip Lisesi'ndeki matematik öğretmeni Abdülkadir Tunç, yaşanan polemikler üzerine Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelerek eski öğrencisinin yanında yer aldı. Tunç, sadece bir belediye başkanı olarak değil, zor günlerinde kendisine kucak açan vefalı bir öğrencisi olarak gördüğü Akgün'e yapılan saldırıların haksız olduğunu vurguladı.

"Bir insanın gönlündeki güzelliği hissetmek gerekiyor"



Eski öğrencisine destek vermek için kente gelen Abdülkadir Tunç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Kahramanmaraşlıyım. Mihalgazi Lisesi'nin müdürlüğünü yaptım, Zeynep Hanım'ın da İmam Hatip Lisesi'nden matematik öğretmeniydim. Bir insanın sadece kıyafetinin değil, gönlündeki güzelliği hissetmek gerekiyor. Zeynep Hanım, Maraş depremlerinde beni buraya davet etti ve 5 ay boyunca beni burada özel misafir ederek krallar gibi karşıladı. Depremde o benim yanımda oldu, ben de şimdi Kahramanmaraş'tan onun yanında olmaya geldim. Zeynep Hanım'la yollarda yürürken karşılaşırdık ve özel bir muhabbetimiz olurdu. Kendisine başarılar diliyorum, her zaman yanındayız."