Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destek

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün sosyal medyada giyim tarzı üzerinden hedef alınmasının ardından, emekli öğretmen Abdülkadir Tunç eski öğrencisine Kahramanmaraş'tan gelerek destek ziyaretinde bulundu.

12 Şubat 2026
Giyim tarzı nedeniyle hedef alınan Başkan Akgün'e öğretmeninden destek

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giyim tarzı gerekçe gösterilerek sosyal medya üzerinden hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e anlamlı bir destek geldi. Akgün'ün İmam Hatip Lisesi'ndeki matematik öğretmeni Abdülkadir Tunç, yaşanan polemikler üzerine Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelerek eski öğrencisinin yanında yer aldı. Tunç, sadece bir belediye başkanı olarak değil, zor günlerinde kendisine kucak açan vefalı bir öğrencisi olarak gördüğü Akgün'e yapılan saldırıların haksız olduğunu vurguladı.

"Bir insanın gönlündeki güzelliği hissetmek gerekiyor"

Eski öğrencisine destek vermek için kente gelen Abdülkadir Tunç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraşlıyım. Mihalgazi Lisesi'nin müdürlüğünü yaptım, Zeynep Hanım'ın da İmam Hatip Lisesi'nden matematik öğretmeniydim. Bir insanın sadece kıyafetinin değil, gönlündeki güzelliği hissetmek gerekiyor. Zeynep Hanım, Maraş depremlerinde beni buraya davet etti ve 5 ay boyunca beni burada özel misafir ederek krallar gibi karşıladı. Depremde o benim yanımda oldu, ben de şimdi Kahramanmaraş'tan onun yanında olmaya geldim. Zeynep Hanım'la yollarda yürürken karşılaşırdık ve özel bir muhabbetimiz olurdu. Kendisine başarılar diliyorum, her zaman yanındayız."

