13 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak, "AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı" ile "Mersin İş Dünyası Buluşması" programına katılacak.

(Mersin/11.00/13.45/14.30/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne, Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine ve "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekimine katılacak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.15/Tekirdağ/14.30/15.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak, "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" panelinde konuşacak.

(Kocaeli/10.30/14.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/10.30-18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi'ne katılacak, Kumluca Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Mavikent serası ile Gavur Deresi Taşkın Koruma Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/09.30/14.00/15.30/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni ve şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Galatasaray-ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor, Boluspor-Atakaş Hatayspor, Esenler Erokspor-Manisa FK ve Arca Çorum FK-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Iğdır/14.30/Bolu/17.00/İstanbul/Çorum/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.15)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket müsabakasıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)