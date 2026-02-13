13 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

13 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 01:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 01:14
Yazdır
13 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak, "AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı" ile "Mersin İş Dünyası Buluşması" programına katılacak.

(Mersin/11.00/13.45/14.30/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne, Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine ve "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekimine katılacak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.15/Tekirdağ/14.30/15.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak, "Türkiye'nin Deprem Direnci: 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler" panelinde konuşacak.

(Kocaeli/10.30/14.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/10.30-18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi'ne katılacak, Kumluca Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Mavikent serası ile Gavur Deresi Taşkın Koruma Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/09.30/14.00/15.30/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni ve şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Galatasaray-ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor, Boluspor-Atakaş Hatayspor, Esenler Erokspor-Manisa FK ve Arca Çorum FK-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Iğdır/14.30/Bolu/17.00/İstanbul/Çorum/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/22.15)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket müsabakasıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber