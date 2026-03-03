İETT otobüsü ile okul servisi çarpıştı
İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, caddedeki trafik akışı bir süreliğine durdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 08:54, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 09:14
Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, otobüs ve servis minibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.