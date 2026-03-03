RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Altındaki yükseliş durdu
Altındaki yükseliş durdu
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) bugün açıkladığı Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari piyasası verileri, Şubat ayında en çok satılan otomobil modellerini ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2026 13:30, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 13:16
Yazdır
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) bugün açıkladığı Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari piyasası verileri, Şubat ayında en çok satılan otomobil modellerini ortaya koydu.

Şubat ayında en çok satılan model, yine Renault Clio oldu. Clio HB modelinden Şubat ayında 5.462 adet satıldı. Yılın ilk 2 ayında toplam satış adedi 10.018'e ulaştı.

İkinci sırada 3699 adet ile Fiat Egea yer alırken, alt modellerine bakıldığında en çok satış 2.324 adet ile Egea Sedan modelinde gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında 6.290 adet Egea satıldı.

Üçünü sırayı 3.468 adetlik satış ile Toyota Corolla alırken, Toyota'nın C-HR modeli de 2.173 adetlik satışı ile yedinci sırada yer aldı. İlk 2 ayda Corolla modelinden 7.243 adet ve C-HR modelinden 5.373 adet satıldı.

Peugeot'un 2008 modeli 2750 adetlik satışı ile dördüncü sırada yer alırken. 2008 modelinden 2 ayda 3.545 adet satıldı.

Beşinci ve altıncı sıralarda 2.347 adetlik satış ile Renault Megane ve 2.290 adetlik satış ile Renault Duster yer alırken, Hyundaki i20 2.173 adet ile en çok satılan sekizinci model oldu.

Citroen C3 1.582 adet ile dokuzuncu ve TOGG T10X 1.557 adet ile 10'ncu sırada yer aldı. Tesla Model Y Şubat ayında 720 adet sattı. İlk 2 ayda satışı 1.210 adede ulaştı.

En Çok Satan Markalar

Şubat ayında en çok satan markalara bakıldığında Renault 11.114 adet otomobil ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 6.178 adet ile Peugot ve üçüncü sırada 6.164 adet ile Toyota yer aldı.

Hyundaki Şubat ayında 4.930 otomobil satarken, onu 4.353 adetlik satış ile Volkswagen, 3915 adet ile Fiat, 3391 adet ile Opel ve 3079 adet ile Citroen takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber