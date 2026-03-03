Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distrübütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) bugün açıkladığı Şubat ayı Otomobil ve Hafif Ticari piyasası verileri, Şubat ayında en çok satılan otomobil modellerini ortaya koydu.

Şubat ayında en çok satılan model, yine Renault Clio oldu. Clio HB modelinden Şubat ayında 5.462 adet satıldı. Yılın ilk 2 ayında toplam satış adedi 10.018'e ulaştı.

İkinci sırada 3699 adet ile Fiat Egea yer alırken, alt modellerine bakıldığında en çok satış 2.324 adet ile Egea Sedan modelinde gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında 6.290 adet Egea satıldı.

Üçünü sırayı 3.468 adetlik satış ile Toyota Corolla alırken, Toyota'nın C-HR modeli de 2.173 adetlik satışı ile yedinci sırada yer aldı. İlk 2 ayda Corolla modelinden 7.243 adet ve C-HR modelinden 5.373 adet satıldı.

Peugeot'un 2008 modeli 2750 adetlik satışı ile dördüncü sırada yer alırken. 2008 modelinden 2 ayda 3.545 adet satıldı.

Beşinci ve altıncı sıralarda 2.347 adetlik satış ile Renault Megane ve 2.290 adetlik satış ile Renault Duster yer alırken, Hyundaki i20 2.173 adet ile en çok satılan sekizinci model oldu.

Citroen C3 1.582 adet ile dokuzuncu ve TOGG T10X 1.557 adet ile 10'ncu sırada yer aldı. Tesla Model Y Şubat ayında 720 adet sattı. İlk 2 ayda satışı 1.210 adede ulaştı.

En Çok Satan Markalar

Şubat ayında en çok satan markalara bakıldığında Renault 11.114 adet otomobil ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 6.178 adet ile Peugot ve üçüncü sırada 6.164 adet ile Toyota yer aldı.

Hyundaki Şubat ayında 4.930 otomobil satarken, onu 4.353 adetlik satış ile Volkswagen, 3915 adet ile Fiat, 3391 adet ile Opel ve 3079 adet ile Citroen takip etti.