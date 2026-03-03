Motorin zammı iptal edildi
Konsolosluk Çağrı Merkezi günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor

Konsolosluk Çağrı Merkezi Birim Yöneticisi Caner Burma, günlük 2 bin çağrı aldıklarını ve bu sayının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve devam eden süreçte İran'ın misillemeleri nedeniyle yaklaşık 3 bin 500'e ulaştığını söyledi.

Konsolosluk Çağrı Merkezi günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor

Burma, çağrı merkezinin faaliyetlerine ve mevcut bölgelerdeki krizler kapsamında çalışmalarına ilişkin AA'ya konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinin 2005'te Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu bünyesinde kurulduğunu belirten Burma, Bakanlığın 2007'de Ankara'da Batı Avrupa için ikinci bir çağrı merkezini faaliyete geçirdiğini anlattı.

Burma, 2010 itibarıyla her iki çağrı merkezinin de Ankara'da birleştirildiğini aktararak, Merkezin Ankara'da hizmetlerine devam ettiğini ve 61 kişiyle hizmet verdiğini dile getirdi.

Tüm temsilcilerin, Türkçe'nin yanı sıra yabancı dillerde de hizmet verdiğini kaydeden Burma, "Günlük ortalama 2 bin civarında çağrı alıyoruz bu aralar. Tabii İran gündeminden dolayı bu çağrıların üzerine yaklaşık 1500 çağrı ek olarak sadece İran gündeminde almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Burma, çağrı merkezinin 7/24 esasına göre çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bu İran gündeminden dolayı 7/24 esasını biraz daha esneterek daha fazla vatandaşımıza hizmet vermeye başladık. Bunun yanı sıra gelen çağrılar, çoğunlukla ilgili bölgenin civarındaki ülkelerden gelmektedir. Şu an yaklaşık 30 ülkeden çağrı aldık. Bunların hepsini eş zamanlı olarak Bakanlığımıza ve vatandaşımızın bulunduğu bölgeye en yakın temsilciliğimize iletiyoruz. Bu çağrıların içerisinde tahliye talebi olan vatandaşlarımız olacağı gibi, sağlık durumu bilgilendirme, haber alamama, genel durum, bilgi sorma çağrıları oluşturmaktadır. En çok çağrıyı bölgedeki Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi ülkelerden alıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinin normal şartlarda Türk vatandaşlarının konsolosluk binasında yapacağı işlemlerle ilgili genel bilgi aktardığını dile getiren Burma, bunun yanı sıra yurt dışında gelişen savaş, doğal afet, kriz ve haber alamama gibi her türlü durumda devreye girdiğini söyledi.

Burma, çağrı merkezinde çalışanların savaş ve kriz durumuyla ilgili çağrılar konusunda eğitimli olduklarını belirterek, "Biz bu konuda zaten gerekli eğitimleri iş başında veriyoruz. Dolayısıyla gelen çağrılarımız evet artıyor. Her savaş döneminde, her kriz döneminde, her gündemde artmakta. Ancak biz bunları karşılayabiliyoruz." dedi.

