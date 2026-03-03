İmralı heyeti Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı heyeti, yarın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelecek. Ziyaret programı, DEM Parti Basın Bürosu tarafından resmi olarak duyuruldu.
