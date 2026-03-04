Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Türkiye'ye göç riskine karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Bakan Çiftçi, saldırıların başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile toplantı yaptıklarını, göç konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Çiftçi, İran sınırında Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valilerinin sınır kapılarındaki durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Mesela 3 Mart'ta ülkemize giriş sayısı 2 bin 32, çıkış bin 966. 2 Mart'ta giriş bin 754, çıkış bin 938. 1 Mart'ta giriş bin 224, çıkış bin 591. 28 Şubat'ta 4 bin 823 kişi giriş yapmış, 5 bin 50 kişi çıkmış. 5 tane sınır kapısı var o bölgede. Giriş ile çıkışlar aşağı yukarı birbirini dengeliyor. Olağanüstü sınırlarımızda bir artış yok. İl valilerimiz bunu takip ediyorlar. İran şu anda bizim tarafa kendi ülke vatandaşlarının çıkışını durdurmuş durumda, ona izin vermiyor. Ama bizim vatandaşlarımız ve 3'üncü ülke vatandaşlarının çıkışına müsaade ediyor. Bizim taraftan da kendi ülke vatandaşlarının geçmesine müsaade ediyor. Bunların neticesinde stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Yani şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek durum söz konusu değil" diye konuştu.

'SÜRECİN BAŞARISIZLIĞA UĞRAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bakan Çitfçi, İran'daki sürecin 'Terörsüz Türkiye' sürecine etkilerine ilişkin soru üzerine, "Bu da üzerinde düşünülmesi gereken hususlardan bir tanesi. Geçen seneden beri bir devlet politikası olarak Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge süreci devam ediyor. Belli bir noktaya da geldi. Şu anda inşallah bir yol kazasına uğramaz diye de temenni ediyoruz. Sabah DEM Parti heyetiyle görüştük. Bu süreci kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Bundan sonra sürecin kazasız belasız tamamlanması için hem İçişleri Bakanlığı olarak bizler, devletin diğer kurumları, siyasi partiler gayet titiz bir şekilde hareket ediyorlar. Bizim öngörümüz inşallah bu son süreç, Terörsüz Türkiye sürecine olumsuz olmayacak, herhangi bir şekilde bu süreci sabote etmeyecek. Ülkemiz bu 50 yıllık prangadan kurtulmuş olacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Üzerimize düşeni de bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Herhangi bir şekilde sabote edilmesi veya bu sürecin başarısızlığa uğramasına da izin vermeyeceğiz. Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler ağlamasın. Süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Başarısız olmaması noktasında üzerimize düşen her türlü tedbiri alacağız, süreci de hassas bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

'ÇETELERLE MÜCADELE AJANDAMIZDA'

Bakan Çiftçi, çetelerle mücadelenin de öncelik verdikleri bir konu olduğunu söyleyerek, "Çetelerle mücadele ajandamızda. Buna önem ve öncelik veriyoruz. Uyuşturucu ile mücadele aynı şekilde. Bugüne kadar zaten mücadele yürütüyordu, bundan sonra da sahaya daha etkin bir şekilde basmak suretiyle çetelerle mücadeleyi artıracağız. İnsanımızın canına tak dedirten, huzursuz eden, canına malına kasteden bu çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nereye varırsa varsın İçişleri Bakanlığı olarak bu işi en önemli, öncelikli konularımızdan biri kabul ediyoruz, uyuşturucuyla mücadele de aynı şekilde" diye konuştu.