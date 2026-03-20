8 ilde IBAN dolandırıcılığına yönelik operasyonda 14 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde IBAN ve kripto hesap dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 19:24, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 19:25
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yürütülen planlı çalışmanın ardından sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip, vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan şüpheliler belirlendi.

Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 22 cep telefonu, 25 sim kartı, 7 dizüstü bilgisayar ve 31 banka kartı ele geçirildi.

Zanlıların 2 yıllık MASAK incelemesinde, 40 banka ve 12 kripto hesabında toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

