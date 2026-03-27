Bolu'da kurşunladılar, Bursa'da yakalandılar: 2 tutuklama

Bolu Kılıçarslan Mahallesi'nde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının failleri, Bolu ve Bursa emniyetinin ortak operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin izini Bursa'da buldu. Bolu'ya getirilerek adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen O.K. ve 16 yaşındaki T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 23:53, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 00:03
Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan ve Bursa'da yakalanan 2'si yaşı küçük 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına 17 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayla ilgili olduğu gerekçesiyle O.K. ve T.Y. ile yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.K. ile 16 yaşındaki T.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yağmurluğun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye 1 kişinin eğlence mekanının önüne gelmesi, cebinden çıkardığı tabancayla ateş etmesi görülüyor.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ateş etmeye devam etmesi yer alıyor.

