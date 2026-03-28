28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu-Sen Konfederasyonu 8. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve "Benim Adım Özgürlük; Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması" programına katılacak.

(Çanakkale/13.30/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra Kaymakamlığını, esnafı, Çumra Belediyesini, Çumra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-14.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantıları Sunumu'na katılacak, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathon'unu ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

2- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30. haftası 3, Beyaz Grup'un 33. haftası ise 4 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak. Derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray GAİN, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına; Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Denizli/15.30)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

(İstanbul/15.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/19.30)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tatabanya/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında; Spor Toto-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altınpost Giresunspor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.00)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında; Rize Belediyespor-Güneysuspor müsabakası yapılacak.

(Rize/14.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ABD'deki üçüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Austin/23.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonu üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Suzuka/09.00)