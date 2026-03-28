28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2026 00:03, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 00:06
28 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu-Sen Konfederasyonu 8. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ve "Benim Adım Özgürlük; Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması" programına katılacak.

(Çanakkale/13.30/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra Kaymakamlığını, esnafı, Çumra Belediyesini, Çumra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-14.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantıları Sunumu'na katılacak, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathon'unu ziyaret edecek.

(Trabzon/11.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

2- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30. haftası 3, Beyaz Grup'un 33. haftası ise 4 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak. Derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray GAİN, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına; Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Denizli/15.30)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

(İstanbul/15.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Selanik/19.30)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tatabanya/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında; Spor Toto-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Gençlik-Altınpost Giresunspor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.00)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında; Rize Belediyespor-Güneysuspor müsabakası yapılacak.

(Rize/14.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ABD'deki üçüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Austin/23.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonu üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Suzuka/09.00)

