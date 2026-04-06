Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!

Gaziantep Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., doktor öğretim üyesi kadrosuna atanamayınca aralarında fakülte dekanı ve doçentlerin de bulunduğu 7 kişiyi sahte çek ve senetlerle 521 milyon TL dolandırdı. 7 üniversite mezunu şüphelinin, imza ile yazı arasına mesafe bıraktırarak uyguladığı sinsi yöntem, polisin 3 aylık fiziki takibiyle deşifre edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 15:50, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 15:51
Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafında bulunduğu 7 kişiyi toplamda 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandırdı. Öğretim görevlisi Mehmet Ali Y. ve beraberindeki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte çek- senet ve nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma yaptı.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna geçmeyince bu yolu seçti

Yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Y., Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için bölüm başkanlığına başvurdu. Ancak akademik kadroya atanamayan Mehmet Ali Y. intikam almak için akademisyenleri dolandırmak için harekete geçti. Aralarında fakülte dekanı (profesör) olmak üzere 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu kişilere toplam 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak şahısları dolandırdı. Şüpheli şahıslar, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller evrak inceleme mercekleri, kağıt kesme makinası, dijital mercek, teleskop, tarayıcılar ele geçirilirken işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin geçmişi ve dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı

Yaklaşık 5-6 yıldır bu yöntemi kullandığı tespit edilen Mehmet Ali Y.'nin, 7 üniversiteden mezun olduğu 8'inci üniversitede eğitimine devam ettiği öğrenilirken, yapılan incelemelerde şüphelinin, senetlerde imza ile yazı arasına mesafe bıraktırdığı, borçlu ve alacaklı kişilerin birbirini tanımadığı şekilde işlem yaparak mağdur ettiği tespit edildi.

Hacizdeki evraklara itiraz edildi bakanlık inceleme başlattı

El konulan çek, senet ve diğer evraklar incelemeye alınırken, emniyetten alınan bilgiye göre soruşturmanın sürdüğü gözaltı sayısının artabileceği, İcraya verilen çek ve senetlere itiraz edildiği bildirildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

