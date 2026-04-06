Vergide zamanaşımı yükü memura bırakılıyor

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, vergi dairelerinde zamanaşımından doğan kamu zararlarının memurlara rücu edilmesine tepki gösterdi. Cengiz, uygulamanın hakkaniyetle bağdaşmadığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 14:21, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 14:23
Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz tarafından yapılan basın açıklamasında, vergi dairelerinde son dönemde artan denetimlerde zamanaşımından kaynaklanan kamu zararlarının memurlara yüklenmesinin ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Cengiz, özellikle 5 yıllık tarh ve tahakkuk zamanaşımı nedeniyle evrak kaydı yapılmayan inceleme raporları, düzenlenmeyen ya da hatalı ihbarnameler ve tebligat süreçlerindeki aksaklıklar sonucu oluşan zararların doğrudan personele rücu edildiğini ifade etti.

Vekalet eden personel de sorumlu tutuluyor

Açıklamada, yalnızca asli görevde bulunan personelin değil, kısa süreli vekalet eden çalışanların da sorumluluk kapsamına alındığına dikkat çekildi. Zamanaşımı öncesinde bir gün dahi görev yapan personelin kamu zararından sorumlu tutulabildiği vurgulandı.

"Sistemsel eksiklikler göz ardı ediliyor"

DMS Genel Başkanı Cengiz, kamu zararlarının yalnızca memurların kusuruna bağlanmasının doğru olmadığını belirterek, iş yoğunluğu, personel yetersizliği ve otomasyon sistemlerindeki eksikliklerin de bu süreçte etkili olduğunu kaydetti.

Tahsil imkanı bulunmayan alacakların memurlara rücu edilmesinin hakkaniyet ve ölçülülük ilkeleriyle çeliştiğini ifade eden Cengiz, bu durumun kamu vicdanını zedelediğini dile getirdi.

Çözüm için öneriler sunuldu

Cengiz, sorunun çözümüne yönelik olarak şu önerileri sıraladı:

  • Kasıt bulunmayan durumlarda kamu zararının tamamının memura yüklenmemesi,
  • Sigorta sisteminin devreye alınması,
  • Tahsil kabiliyeti olmayan alacakların personele rücu edilmemesi,
  • Memurlara uygulanan faiz oranlarının daha makul seviyeye çekilmesi,
  • Yapay zeka destekli sistemlerle zamanaşımı risklerinin önceden tespit edilmesi,
  • Vergi süreçlerinde dijital entegrasyonun artırılması.

Ayrıca zamanaşımı riski yüksek birimlerde görev yapan personele ek mali haklar verilmesi gerektiği de ifade edildi.

Bakanlık ve GİB'e başvuru yapıldı

Devlet Memurları Sendikası'nın, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı başvuruda bulunduğunu açıklayan Cengiz, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.


