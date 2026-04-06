Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Edirne merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 15:15, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 15:12
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.
Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.