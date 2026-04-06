Tahran'a düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, 9 kişi öldü
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın bir ilçesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 12:43, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 12:43
İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ve İsrail'in dün Şahidşehr Şehriyar ilçesinde iki binaya düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda iki binanın yıkıldığı ve 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.