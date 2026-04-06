İmamoğlu Suç Örgütü davasında 16. oturum

Davanın birinci duruşmasının 16'ncı oturumu, tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Oturuma, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'in savunmasıyla başlandı.

Davanın daha önceki oturumlarında 18 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Tüm tutuklu sanık avukatlarının tahliye talepleri ve beyanları da alındı.

Mahkeme heyeti, 15. oturumda '89 sanığın tutukluluk halinin devamına' karar verdi. 18 sanık ise 'yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri' ile tahliye edildi. 407 sanıklı davada, Ekrem İmamoğlu 'elebaşı' olarak yargılanıyor.

Sanıkların, 143 eylemde kamuyu 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları zarara uğrattığı iddia ediliyor.