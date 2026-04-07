Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 09:21, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 12:33
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.
Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevk edildiği öğrenildi.