İTÜ'den Örnek Akademik Çağrı

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi kadroları iki şekilde ilan edilmektedir.

Birincisi, halihazırda üniversite bünyesinde akademik kadroda görev yapmakta olan kişilerin akademik yükselme seviyesine göre (doktora, doçentlik, profesörlük) hazırlanan ilan metinlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması suretiyle yapılan atamalardır. İkincisi ise, halihazırda başka bir kamu kurumunda görev yapan, özel sektörde çalışan ya da herhangi bir kamu/özel kuruluşta görev yapmamakla birlikte akademik derece elde eden kişilerin başvurduğu akademik kadrolardır.

Günümüz Türk yükseköğretiminde dışarıdan alım diye ifade edilen ikinci yöntemin her geçen gün giderek daraldığını, üniversitelerin daha çok içeriden beslenme diye ifade ettiğimiz hususla öğretim üyesi temini gerçekleştirdiği aşikardır.

"İçeriden mi? Dışarıdan mı?" hususunun tartışması bambaşka bir yazı konusu olduğu için bu zor ve karmaşık düzende İstanbul Teknik Üniversitesinin sisteme bir reform önerisi şeklinde yaptığı ön çağrıyı sizle paylaşmak isteriz.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kurumsal web sayfası üzerinden yapılan duyuruda; İTÜ'nün araştırma vizyonunu ve akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla tam zamanlı öğretim üyesi (Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör) pozisyonları için ön başvuru süreci başlatıldığı ve belirtilen stratejik ve öncelikli alanlarda üstün araştırma potansiyeline sahip, yenilikçi ve vizyoner akademisyenlerin davet edildiği ifade edilmiştir.

Üniversite tarafından belirtilen stratejik ve öncelikli alanlar ise şu şekilde belirlenmiştir:

. Yapay Zeka: Büyük Dil Modelleri (LLMs), Üretken YZ, Güvenilir YZ (XAI), Çok Modlu Öğrenme ve Biyoinformatik vb. alanlar.

. Kuantum Teknolojileri: Kuantum Hesaplama, Algoritma Geliştirme, Donanım Mimarileri ve Kuantum Sonrası Şifreleme vb. alanlar.

. Siber Güvenlik ve Veri Yönetişimi: Ağ Güvenliği, Blokzincir Teknolojileri ve Yapay Zeka Etiği vb. alanlar.

. Sürdürülebilirlik: Yeşil yapay zeka ve çevresel etki odaklı teknolojik çözümler.

Ayrıca, yapılan duyuruda İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) destekleri kapsamında araştırma fonu imkanı sağlanacağı, İTÜ bünyesindeki teknokentlerde kendi şirketlerini kurma fırsatları ile birlikte şehir dışından veya yurt dışından gelecek kişilere lojman veya geçici konaklama imkanı sağlanacağı ifade edilmiştir.

Ülkemiz devlet üniversitelerinin geleneksel akademik kadro istihdamına yeni bir soluk getirecek bu örnek çağrının yaygınlaştırılması hususu için konunun tüm taraflarına buradan duyuruyoruz.

İŞTE ÇAĞRI METNİ

Üniversitemiz, araştırma vizyonunu ve akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla tam zamanlı öğretim üyesi (Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör) pozisyonları için ön başvuru süreci başlatmıştır ve aşağıda belirtilen stratejik ve öncelikli alanlarda üstün araştırma potansiyeline sahip, yenilikçi ve vizyoner akademisyenleri davet etmektedir.

Stratejik Odak Araştırma Alanları:

Aranan Nitelikler:

. Eğitim Derecesi: İlgili alanda saygın ve araştırma yoğunluklu üniversitelerden doktora derecesine sahip olunması esastır. Doktora çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlayacak olan ve yüksek potansiyel taşıyan adayların başvuruları da özellikle teşvik edilmektedir.

. Araştırma ve Yayın Mükemmeliyeti: Adayların bağımsız ve yenilikçi araştırma yürütme konusunda güçlü bir geçmişe veya uluslararası düzeyde etki yaratacak istisnai bir potansiyele sahip olmaları beklenmektedir.

. Eğitim ve Öğretim Liderliği: Adayların lisans ve lisansüstü düzeyde aktif öğrenme ve projeye dayalı öğrenme modellerini merkeze alan yenilikçi bir vizyonla eğitim verme konusunda yüksek motivasyon sergilemeleri beklenmektedir.

Sunulan İmkanlar ve Destekler:

İTÜ, öğretim üyelerine disiplinler arası çalışmayı teşvik eden, canlı, dinamik ve iş birliğine dayalı bir akademik araştırma ekosistemi sunmaktadır. Yeni atanan öğretim üyelerine İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) destekleri kapsamında araştırma fonu imkanı sağlanacaktır. Ayrıca, akademisyenlerimize İTÜ bünyesindeki teknokentlerde kendi şirketlerini kurma fırsatları sunulacak ve İTÜ bünyesinde yer alan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) üzerinden gelişmiş hesaplama altyapısı desteği verilecektir. Aramıza katılacak olan öğretim üyelerinin kampüs hayatına ve araştırma süreçlerine hızlıca uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla, şehir dışından veya yurtdışından gelecek başarılı adaylara lojman veya geçici konaklama imkanı sağlanabilecektir.

Ön Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler:

İlgilenen adayların aşağıdaki belgeleri İngilizce ve/veya Türkçe olarak hazırlayarak [email protected] adresine iletmeleri rica olunur:

1. Detaylı Öz Geçmiş (CV): Akademik ve mesleki deneyimleri, ödülleri ve projeleri içeren kapsamlı öz geçmiş.

2. Yayın Listesi: Güncel ve tam yayın listesi.

3. Niyet Mektubu: Adayın mevcut araştırma alanlarını, gelecekteki araştırma hedeflerini ve eğitim felsefesini bir arada özetleyen kapsamlı vizyon metni.

Değerlendirme Süreci ve Öncelik Tarihi: Bu çağrı, resmi atama süreci öncesi potansiyel aday havuzunu oluşturmak amacıyla açılmıştır. 15 Mayıs 2026 tarihine kadar iletilen ön başvurulara değerlendirme önceliği tanınacaktır.