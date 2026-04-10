Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'E-İmza' yolsuzluğu davasında sanık sayısı arttı, duruşma salonu değişti

Ankara'da bazı kamu yöneticilerinin e-imzalarını taklit ederek sahte belge düzenleyen ve "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu tarafından yönetilen suç örgütü üyelerinin yargılanmasına Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. 322 sanığın yargılandığı e-imza davasında, sanık sayısının artması ve duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 16:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 16:50
Yazdır
Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Zeynep Karaca, birleştirilen 3 iddianamede de adının geçtiğini belirterek, dijital verilerinin defalarca incelendiğini, sahibi olduğu akademinin tüm evrakının, reklam ve verilerinin incelenebilir olduğunu söyledi.

Uzun süredir tutuklu olduğunu ifade eden Karaca, şu beyanda bulundu:

"Niye hala buradayım bilmiyorum. Bu yaşıma kadar karakolun önünden geçmemiş biri olarak şu an burada bulunmak yüz kızartıcı. Sanıklardan biri benim akademimden diploma aldığını iddia ediyor. Beyefendiyi kesinlikle tanımıyorum. İsim benzerliği olan başka bir akademiden almış olabilir. Ben Gökay Celal Gülen ile anlaştım. 15 gün sonra operasyon gerçekleştirildi. Zaten ben o 15 gün yüzünden buradayım. Gülen'in yetkinliklerini duyunca işimi büyütmek amacıyla anlaşmıştım. Mevcut mesajlarımız internet sitemin tasarımı içindi. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen de sanık Zeynep Karaca ile arasındaki konuşmaların sadece işle ilgili olduğunu, mesajların tamamının dosyaya eklenmediğini ve dosyada yapılan incelemenin eksik olduğunu savunarak, herhangi bir suç işlemediklerini ve tahliyesini istediğini söyledi.

Tutuksuz sanık İbrahim Akyüz de önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, sanık Ziya Kadiroğlu ile cezaevinden tanıştıklarını, kendisinin otogarda işletmesi olduğundan ara ara görüştüklerini belirtti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Akyüz, mahkemeden beraatini istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da dosyada somut delil bulunmadığını ve detaylı savunmalarını esasa ilişkin mütalaanın ardından yapacaklarını dile getirerek, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Ayrıca bir sonraki duruşmanın, salonun küçük olması sebebiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesi kararlaştırıldı.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan, aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber