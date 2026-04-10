Yasa taslağında sona gelindi: Sigara yasağı genişliyor, cezalar artıyor

Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin tütünle mücadele kapsamında hazırladığı yeni yasa teklifiyle; restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara kullanımı yasaklanırken, sigara içilen bölümlere yiyecek-içecek servisi yapılmasına son verilecek. Çocukların sağlığını korumayı önceliklendiren taslağa göre; çocuk parkları, spor alanları, plajlar ve ibadethanelerin açık alanlarında tütün kullanımı tamamen yasaklanacak; çocuklara tütün ürünü satanlara 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 22:16, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 22:16
Yazdır
AK Parti; sigara, nargile gibi tütün ürünleriyle ilgili yasakları genişletmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yasa taslağında sona gelindi.

Teklife göre; yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında sigara içilmeyecek, sigara içenler için ayrılan bölümlere yiyecek-içecek servisi yapılmayacak.

İbadethane, eğitim kurumları, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek.

Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.

Elektronik sigara da tütün ürünü olarak kabul edilecek

Teklife göre "tütün ürünü" yeniden tanımlanıyor.

Her türlü nargile, sigara, elektronik sigara sıvı ve kimyasal içerenler de dahil olmak üzere, ısıtılmış tütün gibi ürünlerin tamamı tütün ürünü olarak kabul edilecek.

Çocukların tütün ürünlerine ulaşmasını engellemek için nakit parayla tütün ürünü satılamayacak.

Çocuklara tütün ürünü satanlata hapis cezası

Çocuklara tütün ürünü satanlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca bu eylemi yapan işletmelerin tütün ürünü satış belgeleri iptal edilecek.

Teklifle, sigara yasaklarına ilişkin denetimleri valilik ve kaymakamlıklar yapacak, tütün denetim ekipleri kurulacak.

İhlallere milyonluk ceza

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre, yasakları ihlal edenlere ilişkin cezalar da ağırlaştırılıyor.

Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak.

Yasak alanlarda sigara içenlere şu an uygulanan bin 764 TL para cezası, 5 bin liraya yükselecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber