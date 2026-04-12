Bakanlıktan 'Altın varlığı azaldı' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın varlıklarındaki azalış iddialarına ilişkin, 2026 yılının ilk 3 aylık döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejisinde revizyona gidildiğini belirterek, "Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2026 21:33, Son Güncelleme : 12 Nisan 2026 21:25
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün yayımlanan bir haberde, Hazine'nin altın varlıklarındaki azalışın sebebinin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış yorumlandığının görüldüğü belirtildi.

Borçlanma politikasının, borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profilinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesiyle orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda alınan borçlanma kararlarının, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ile maliyet-risk dengesini muhafaza eden bir yaklaşımla şekillendirildiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, Hazine'nin altın bakiyesindeki değişim bilinçli bir tercihin sonucu olup 2026 yılı borçlanma stratejisi çerçevesinde, altın cinsi borçlanmalara ilişkin çevirme oranları kontrollü bir şekilde düşürülmüştür. Bu tercih, altın cinsi borç stokunun toplam borç stoku içerisindeki payını azaltarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Bu çerçevede, 2026 yılının ilk 3 aylık (ocak-mart) döneminde altın cinsi iç borçlanma stratejimizde revizyona gidilmiştir. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme (roll-over) oranı bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulmuştur."

Ayrıca, çevrilen altın cinsi yükümlülüklerde vade yapısının çeşitlendirilmesine gidildiği belirtilerek "Bu suretle belirli dönemlerde yoğunlaşabilecek itfa riskinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, borç servis profilinin daha dengeli ve öngörülebilir hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. Altın cinsi borçlanmalara ilişkin söz konusu stratejik yaklaşım önümüzdeki dönemde de uygulanmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

