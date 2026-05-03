İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Bakan Uraloğlu: Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5,2 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'nden 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın geçtiğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 12:16, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 12:49
Bakan Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Zigana Tüneli'nin yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelimiz, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçti. Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı" ifadelerini kullandı.

'KARBON SALINIMINI 44 BİN TON AZALTTIK'

Bakan Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağladıklarını kaydederek, "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı" dedi.

'GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLADI'

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapılan çalışmalar ile mevcut güzergahtaki 90 virajı ortadan kaldırdık. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduk" ifadelerine yer verdi.

