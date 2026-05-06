Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Gürlek'in aydınlatıldığını açıkladığı cinayette öldürülen Kübra'nın son anları

Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yapıcı'nın 2 erkek ile bir kafede oturduğu ve gece saatlerinde mekandan ayrıldığı görüldü. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın faili meçhul suçları araştırma birimleriyle koordineli hızlı reaksiyonu ve acılı baba Yunus Yapıcı'nın birebir iz sürmesi sayesinde Kübra Yapıcı cinayeti kısa sürede aydınlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 15:35, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 16:22
Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den sonra haber alınamaması üzerine baba Yunus Yapıcı, kızının hayatından endişe ederek aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Derhal başlatılan çalışmalar sonucu genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi.

Soruşturma derinleştikçe "Ata" ve "Umut" isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Ancak verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. "Umut" isimli şüpheli, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Tam bu noktada devreye giren baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. İlyas Umut D., Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk S.'ye borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü anlattı.

İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı. Bu kan donduran detaylar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma teşkilatı da sürece dahil oldu.

Deliller tek tek ortaya çıktı

Şüpheli beyanları doğrultusunda yapılan aramalarda, ormanlık alanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bu bulgular, cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması adına kritik bir eşik oldu. Soruşturma kapsamında İlyas Umut D. gözaltına alınırken, cinayetin diğer faili olduğu değerlendirilen Ata Berk S., İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Cinayet mahalli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı sınırlarında kaldığından dosyanın burada ikmal edileceği ve yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

Son anları kameraya yansıdı

Öte yandan, genç kadının son anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı anlar yer aldı.

