Bakan Göktaş açıkladı: 15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini duyurdu. Yeni dönemde sosyal ağlarda e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 22:50, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 23:04
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubuyla 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarını belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye'ye Özgü Bir Model Geliştirdik"

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Göktaş, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Küresel ölçekteki raporları yakından takip ettiklerini belirten Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadesini kullandı.

Hedef: Güvenli Dijital Alanlar Oluşturmak

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Göktaş, sürecin işleyişine dair şu detayları paylaştı:

Yaş Doğrulaması e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Bakan Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını ifade etti.

Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemleri üzerinden hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını bildirdi.

