2019'un 'hat ve tezhip' sergisinin teması 'dua'

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale gelen "Ramazan Yazıları" hat ve tezhip sergisi ziyarete açıldı. Hattat Mehmed Özçay, hat sanatlarını içeren takvimlerde her sene farklı bir konu ve tema işlendiğini, bu senenin konusunun 'Dua' olduğunu söyledi.

Albayrak Grubu tarafından geleneksel sanatlarımızın devamlılığını sağlamak için düzenlenen Ramazan Yazıları sergisi Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak'ın ev sahipliğinde ziyarete açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide hat ve tezhipten oluşan birbirinden kıymetli eserler yer alıyor. Ramazan ayında hattat ve müzehhiplere yazdırılan eserler, Albayrak Grubu'nca bastırılan 2019 takviminde yer alacak.

UMUT VERİYOR

Her sene düzenli olarak yapılan organizasyonun hat sanatına bir vesile olduğunu belirten hattat Mehmed Özçay, "Hat sanatlarını içeren takvimlerde her sene farklı bir konu ve tema işleniyor. Bu seneki takvimde 'Dua' konusu ele alındı. Çok güzel eserlere imza atıldı. Hattın ve tezhibin her geçen gün daha gelişerek devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor, ileriye dönük umut veriyor. Temennim odur ki sanatkarlarımız bundan sonra daha güzel eserlere ve başarılara imza atacaklardır. Bu organizasyonda emeği geçen Albayrak Grubu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

KUR'AN'A HİZMET EDEN SANAT

Takvim projesi için 12 hattat ve 12 müzehhip ile çalıştıklarını belirten Abdurrahman Depeler ise hat sanatının bereketine değinerek şöyle konuştu: "Projenin genel taslaklarını Nurullah Özden arkadaşımız yaptı. 3 yıldır süren bu organizasyonu geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz. Hat sanatı çok bereketli ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden bir sanattır. Bu sanat ile birlikte genç yaşımızda Allah'ın lütfuyla çok büyük imkanlar elde ettik."

BİR BÜTÜN OLARAK İNCELENMELİ

Projede mühim olan birlikte ve disiplinli bir şekilde çalışmak olduğunu söyleyen Nurullah Özdem ise, "Bunun organize edilmesi ve teşvik edilmesi gayet güzel oldu. Daha önceki yılların eserleriyle birlikte bir koleksiyon albüm olarak sergilenebilir. Eserlerde görülen çeşitlilik ve bir tema incelendiğinde geçen yılların eserlerine göre daha verimli olduğunu görüyoruz. Her bir eseri tek tek incelemektense bir bütün olarak incelemek bu serginin temasını da ortaya çıkarmaktadır. Diğer sanatkarlarımızla irtibat halinde olarak hazırlanmış olan bir çalışma sonucunda güzel ve verimli bir hat sanatını ortaya koyduk" diye konuştu.

12 Sanatçı 12 eser

Hicri takvime göre 1439 (2018) Ramazan ayında yazılan eserlerin tezhipleri alanında uzman müzehhipler tarafından yapıldı. Albayrak Grubu'nun gelenekselleştirdiği takvimin içeriğini teşkil eden yazılar, 1 ay boyunca sergilenecek. Sergide Celi Sülüs, Celi Talik, Divani, Kufi, Nesih, Muhakkak tarzında yazılan 12 eser sergileniyor. Sergide çalışmalarıyla yer alan 24 sanatçının isimleri şöyle: Nurullah Özdem, Sibel Ak, Abdurrahman Depeler, Gülsüm Gügergin, Mustafa Parıldar, Belgin Tuna, Seyit Ahmet Depeler, Firdevs Bakkal, Doç. Dr. Fatih Özkafa, Halenur Bakkal, Muhammed Nur Çelikkaya, Simanur Uzun, Eymen Abdullah Hasan, Ayşe Sayın, Abdurrahim Kahya, Nigar Öz, Resul Afşin Okur, Şeyma Okur, Ahmet Koçak, Nurdanur Ünal, Yusuf Mazi, Nilgün Gedik, Osman Çiçek ve Beyza Tuna.