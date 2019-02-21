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Doktorlar, neden cerrahi branşları tercih etmiyor?

Doktorlar, artık TUS'ta cerrahi branşları değil dermatoloji gibi risksiz branşları tercih ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara gelen yorumlar, cerrahi branşların neden tercih edilmediğini gösteriyor.
 21 Şubat 2019 00:05
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Doktorlar, neden cerrahi branşları tercih etmiyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorların TUS'ta ilk sırada dermatolojiyi son sırada ise beyin cerrahisini tercih ettiğine dikkat çekerek bu sorunun üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtmişti.

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorumlar şu şekilde:

Suphi Seferoğlu
2007 de çıkartılan malpraktis yasası düzeltilmeden ve sağlıkta şiddet yasası getirilmeden bu dedikleriniz devam edecek.

Omer Ufkun Yildirim
Sayın bakanım doktorlar daha az şiddete uğrama, öldürülme ve dava edilme olasılıklarının olduğu bölümleri tercih ediyorlar.Döner sermayedeki adeletsizlikler,sosyal ve ekonomik olarak yaşadığımız kayıplar ortada . Çözümü siyasilere ve müteahhitlere değil lütfen biz hekimlere sorun

Mahir Yilmaz
Şiddet çözülmediği sürece hiçbiri çözülmeyecek. Onu da çözecez, çözüyoruz diyerek koltuğu devrededeksiniz. Bu kadar.

ömer özkan
Doktorlar hastayla en az karşılaşılan bölümleri nedenmi seçiyor? Öldürülme veya dayak yeme ihtimalini düşürmek için öncelikle sonraki gerekçe ise çok büyük risk alıp mesela beyin açıyorsunuz ama biyokimya cı senden çok alıyor

Emir
Nöbet yoğunluğunu, her önüne gelenin dava açabilme olanağını, ücret azlığını, doktora muameleyi düzeltirsen hallolur. Reçete belli çok uzaklarda aramayın.

Mehmet Güdül
Sayın bakanım bir radyoloji doktoru hastayla muhatap olmadan ortalamadan döner alırken bir genel cerrah hem poliklinikte çalışıp hem de ameliyat yaparak performans puanını yetiştirmek zorunda. Radyoloji doktorları evlerinde bile çalışabiliyor. Neden bu branş tercih edilsin ki...

Şebnem Burhan
Sayın bakanım, bir İç Hastalıkları Uzmanı olarak şunu söylemek isterim; sizin de söylediğiniz gibi en ana branş olan iç hastalıklarında performans puanlama sistemine göre yaptığımız hiçbir şeyin puan karşılığı yok, performans puanlarının yeniden gözden geçirilmesi iyi olabilir

DREMO
Asistanlıkta cerrahi branşlarda her ne kadar yasak olsada çoğu üniversite de gün aşırı nöbetler tutturulmakta. Yani asistan 32 saat çalışıp 12 saat dinlenebilmektedir. Bunun da tercih edilmemesinde büyük bir etkisi vardır

cinekologdr
performans sistemi kalkmalı yada tekrar duzenlenerek hesaplanan doner sermaye miktarlarına zorunlu mesleki sigortadaki gibi katsayisi risk katsayisi getirilmeli

Selçuk Duran
Can güvenliği, dönerlerin azalması ve hatta birçok ilçede özellikle artık ödenmez olması, polikliniklerde yığınla randevu birikmesi, adli hukuki ve cimer şikayetleri ile sürekli savunmanız nedir denilmesi vs vs vs. Laboratuvarda bir biyokimya uzmanı olmayı yeğleriz elbette..

doctor LeBron James
Barolar birliği bile avukat şikayetlerini engellemek için 350 TL yatırın şikayetinizi inceleyelim diyor. Bizde ise bir ALO yetiyor. Adam tetkik istenmiyor diye doktoru şikayet ediyor, yönetim de doktor dan savunma istiyor!! Kim bu şartlarda mutlu bir şekilde çalışır?
Memurlar.Net
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