20 bin çalışanın mailleri sendikaya verildi haberine açıklama

Tüm Yerel-Sen Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 20 bin kişinin mailleri sendikaya verildi haberine ilişkin memurlar.net'e tekzip metni gönderdi.

CEVAP ve DÜZELTME METNİ

Müvekkil TÜM YEREL-SEN SENDİKASI; mahalli idarelerde görev yapan kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde dahi olsa görev yapan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele eden, bu doğrultuda olmak üzere örgütlü bulunduğu tüm mahalli idarelerde kamu personelini sendikal, mesleki, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmakta, kitap ve broşürler yolu ile kamu görevlilerinin görevlerini sürdürürken karşı karşıya kaldıkları mesleki ve sosyal sorunları ortadan kaldırmak, görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetinin sürekli ve verimli şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, usulüne uygun olarak kabul edilmiş bulunan uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar ve 4688 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz bir emek örgütüdür.

Mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren müvekkil sendika TÜM YEREL-SEN; demokratik ilkeler çerçevesinde mahalli idareler yönetimleri ile kamu görevlileri arasında köprü vazifesi görmekle, demokrasinin en önemli unsurlarından olan kamu görevlileri sendikası olarak, kamu emekçilerini temsilen onların hak ve özgürlüklerini daha da artırmak, sosyal ve ekonomik kazanımlarını daha da ileriye taşımak noktasında Anayasal örgütlenme hakkını da kullanmakta olup, tüm faaliyetleri Anayasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmekte; Anayasanın güvencesi ve 4688 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır.

Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de örgütlü bulunan TÜM YEREL-SEN; diğer tüm mahalli idarelerde olduğu gibi kamu emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve sağlanması noktasında bilgilendirme mesajları ile, sosyal medya ile, kitap ve broşürler ile, geniş katılımlı toplantılar ile kamu emekçilerini Anayasanın güvencesi altında ve 4688 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Bu kapsamda olmak üzere, mahalli idarelerde görev yapan kamu personelinin yine anılan mahalli idarelerde örgütlü bulunan sendika ve konfederasyonlar eli ile örgütlenme özgürlüğü ilke ve kuralları çerçevesinde tüm yazılı ve görsel, işitsel kitle iletişim araçları vasıtası ile bilgilendirilmeleri, görev yetki ve sorumlulukları ile sendikal hak ve yetkilerinin mevzuata uygun şekilde kullanılması ve kamu hizmetinin düzenli ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 4688 sayılı Kanun ve Başbakanlık Genelgeleri çerçevesinde faaliyet göstermeleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin bir gereğidir.

4688 sayılı Kanunun 30. Maddesi ve 09.11.2001 tarih ve 24578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sendika Üye Sayıları Ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sendikaların üye sayılarının ve yetkili sendikaların belirlenmesinde uygulanacak esaslar açıkça düzenlenmiş olup, buna göre kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcisinin katılımı ile her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yerde yapılan toplantı ile 15 Mayıs tarihi itibarıyla bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin toplantıya katılanlarca değerlendirileceği, bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarına ait değerlendirme sonucuna ilişkin ekte örneği gösterilen 4688 sayılı Kanun gereğince tutanağın doldurularak taraflarca imzalanacağı; imzalı tutanağın bir suretinin kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son işgününe kadar Bakanlığa gönderileceği; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin "04" "Yerel yönetim hizmetleri" hizmet kolu kapsamına giren kurumlarda hazırlanan tutanakların kurumlarca ilgili valiliğe intikal ettirileceği; Valiliklerin sendika temsilcilerinin de katılımıyla ve ayrı ayrı belirtmek koşuluyla bu tutanakları tek tutanak haline getirerek, 15 Mayıs tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne göndereceği; bu tutanakların Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilerek Mayıs ayının son iş gününe kadar Bakanlığa gönderileceği; kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilen tutanakların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan istatistiki bilgilerin, istatistiğin yayımlanmasından sonra talep edilmesi halinde kendilerine elektronik ortamda verileceği, Bakanlığın kurumlardan ve sendikalardan gelen imzalı müşterek tutanaklar üzerinden bu Kanuna tabi olarak kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit edeceği, buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısının belirleneceği ve sonuçların her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanacağı düzenlenmiştir.

Görüleceği ve anlaşılacağı üzere mahalli idarelerde görev yapan kamu görevlilerinin isimleri ve hangi sendikaya üye oldukları, hangi sendikanın kaç adet üyesinin bulunduğu hususları da yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak aleni şekilde mahalli idareler, o mahalli idarede örgütlü bulunan sendikalar, Valilikler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda mevcuttur.

Yer verilen mevzuat hükümleri karşısında, 4688 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamına giren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsamak ve Türkiye çapında faaliyet göstermek üzere kurulan, çalışanların ekonomik, demokratik, sosyal, mesleki özlük ve çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini ilke edinen, üyelerinin üstün sorumluluk duygusuna dayanarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları ile üniter devlet yapısını temel alan hedeflerini korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeyi amaç sayan TÜM YEREL-SEN SENDİKASI hakkında; 28.04.2019 tarihinde https://www.memurlar.net/haber/826309/ URL adresinde "İBB, 20 bin çalışanın maillerini Sendikaya verdi." başlığını taşıyan içerikte gerçek dışı iddia ve isnatlara yer verildiği, gündelik kısır siyasi çekişmelerin gölgesinde, belirli bir siyasi görüş, belirli bir siyasi parti veyahut belirli bir siyasi şahıs hakkında toplumda belirli bir algının yaratılması çabasına matuf, bu amaç doğrultusunda her türlü manevi değerden yoksun, hukuken tasvip edilemez haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlara, tarafların bilgilerine dahi başvurulmaksızın ve gazetecilik meslek etiğinin asgari ilke ve kuralları ile de bağdaşmaksızın önkabul ile doğru gibi yer verildiği anlaşılmakla; müvekkil TÜM YEREL-SEN SENDİKASI'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Anayasanın 90. maddesi gereğince onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşme ve anlaşmaların güvencesi altında iç hukuk kurallarına da uygun olarak faaliyet gösteren sendika tüzel kişiliğinin, saygın kamu görevlileri ve devlet memurlarından oluşan yönetici ve üyelerinin onur, itibar ve saygınlıklarına, yönetici ve üyelerinin şeref ve haysiyetlerine yönelik ağır hukuka aykırı saldırı mahiyetinde olup; basın etiği ile de bağdaşmayan, hınç ve nefret duygularının tezahürü olarak kaleme alındığı apaçık olan ve ifade hürriyetini, hiçbir hukuki ve ahlaki sınır gözetmeksizin dilediği gibi ve alenen hakaret etme hürriyeti olarak gören ve her türlü hukuki ve cezai süreçten kendisini münezzeh sayan bir anlayışın yansıması olduğu görülmektedir.

Bu itibarla; internet sitenizde yayımlanan ve doğruluğu teyit edilmeden yapılan ve açık hukuka aykırı saldırı mahiyetindeki içeriğinizi tekzip ediyor; bu onur kırıcı ifadelerden dolayı sorumluları kınıyor; konuya ilişkin olarak tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

Saygılarımızla.