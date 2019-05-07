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HDP: Aday çıkarıp çıkarmayacağımızla kamuoyu meşgul olmasın

HDP Grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli: HDP İstanbul'da aday çıkaracak mı? Kamuoyunun bunlarla meşgul olmasına gerek yok. 31 Mart HDP'siz olmazdı. HDP'siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla uğraşmayın. Asıl siz ne yapacaksınız
 07 Mayıs 2019 13:25
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HDP: Aday çıkarıp çıkarmayacağımızla kamuoyu meşgul olmasın

HDP grubu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesi, cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve TTB üyelerine hapis cezası verilmesi gibi önemli gündem maddeleri tartışılırken toplandı

HDP Grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Barış Akademisyenleri ve TTB üyelerinin barış talep ettikleri için hapis cezalarına çarptırılmasına tepki göstererek "Hukuksuzluk adaletsizlik her yerde" dedi.

Temelli şöyle konuştu:

Hukuksuzluk hukuksuzluğu doğuruyor. KHK ile ihraç edilenlerin vatandaşlık hakkını gasbetmek istiyorlar, hem de YSK eliyle. 31 Mart seçimlerine giderken KHK ile ihraç edilenlerle ilgili bir sıkıntı olup olmayacağı bizzat YSK'ye soruldu. YSK tuzak kurdu, Yüksek Seçim Kurulu değildir, ... Bu utancı, bu adaletsizliği her yerde, o belediye koltuklarını gasbedenlerin yüzüne vuracağız, bu iradeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Mazbatayı gasbetmiş olabilirler ama biz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Yoksulluk her yeri kapladı. Halkın en zaruri ihtiyaçları her gün zamlanıyor. Kanser ilaçları her gün zamlanıyor, ne ilaç bulunabiliyor ne de fiyatlar düzenleniyor. Kayyımlardan kurtulduk, zihniyeti devam ediyor. Bu arada halı da hala gelmedi, onu da hatırlatayım.

BİR ADALETSİZLİK DAHA

Savaş politikalarında da hala ısrar ediyorlar. Bütçelerin savaşa değil halkların ihtiyacına tesis edildiği bir düzen barışı getirebilir.

Dün bir adaletsizlik daha yaşandı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Türkiye'yi uyardık ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a, Mazgirt'e bakmadılar. Defalarca uyardık, şimdi kıyamet kopuyor, tabii kopacak ama bunun böyle olacağı belliydi.

HDP nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa orada olacak. HDP'siz 31 Mart olmazdı, HDP'siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla zaman harcamayın, asıl siz ne yapacaksınız?

Mazbatayı gasp etmiş olabilirler ama bizler halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hukuksuzluk her yerde. Ekonomide de hukuksuzluk devam ediyor. Şimdi ekonomide her şey yolundaymış gibi konuşup. Ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunanları Cumhurbaşkmanı tehdit ediyor. Halkın eflasyonu çıkmaya devam ediyor. Uyduruk bir sepet açıkladılar. Hollanda büyüklüğünde bir tarım arazini yok etmiş bir iktidar var. Çok ciddi bir yolsuzluğun etrafı kapladığı görülüyor.

Bu kayyım zihniyetinden kurtulmak lazım bu arada halı da hala gelmedi. Bunu da hatırlatayım.

S-400 rezaleti, hangi pazarlıklar karşılığı alındığını sorduk bunun bir açıklaması yapılmadı.

UYARDIK DİNLEYEN OLMADI

Bir hukuksuzluk daha yaşandı YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Defalarca dile getirdik tüm Türkiye'yi uyardık. Muş'a Malazgirt'e bakılmadı. HDP'ye yapılan zulme kimse bakmadı. Türkiye'de siyasete, demokrasiye şaşı bakanlar bu haksızlığa ses çıkarmadılar. Şimdi kıyamet koparıyorlar.

YSK'da 36 gün boyunca bu halkı oyalıda. Sonra İstanbul seçimlerini yenilenmesine karar verdi. AKP- MHP bloğunun noteri haline gelmiş bir YSK var.

HDP İstanbul'da aday çıkaracak mı? Kamuoyunun bunlarla meşgul olmasına gerek yok. 31 Mart HDP'siz olmazdı. HDP'siz gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla uğraşmayın. Asıl siz ne yapacaksınız.

Demokrasi mücadelesi kararlılık ister.

MANÜPLASYONLARA GEREK YOK

Açlık grevinin sonlanması için bu tecrit düzenine hakkımızı gasp eden faşit düzene karşı omuz omuza verelim. Anneler cezaevlerinin önünde Kürt çocukları ölmesin diye onurlu mücadele veriyor. O annelere saldıranlara karşı sesinizi yükseltmelisiniz. Eğer bu zulme dur demezsek yarın çok geç olacak. Uzun zamandır tüm siyasi dinamiklere çağrıda bulunuyoruz. Mesele sandık mücadelesi değil, demokrasi mücadelesidir. O nedenle tecrit son bulmalıdır diyoruz. HDP'nin ne yapacağı üzerinde manüplasyonlara gerek yok.
Memurlar.Net
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