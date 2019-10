MSB'den, Milli futbolcu Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye destekleyen video hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun

MSB'den, Milli futbolcu Kahveci'ye destek Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye destekleyen video hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun 30 Ekim 2019 18:32 Devamını gör