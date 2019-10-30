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MSB'den, Milli futbolcu Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye destekleyen video hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun
 30 Ekim 2019 18:32
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MSB'den, Milli futbolcu Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığınca, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye video ile destek verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun." başlığı altında video paylaşıldı.

Videoda, Komando Marşı eşliğinde, Mehmetçiğin asker selamı durduğu fotoğraflar ve operasyon görüntüleri yer aldı.

Kahveci'nin "Bundan sonra gol attığımda hep bunu yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik selamı? Çünkü bizim kendimize has bir selamımız. Askerlerimizi destekliyoruz. İnşallah bundan sonra da gol atarım ve daha çok yaparım." ifadelerine yer verilen video, "Mehmetçikten İrfan Can Kahveci'ye selam olsun." cümlesi ile sona eriyor.

- UEFA soruşturma başlatmıştı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan Kahveci, gol sevinci sırasında arkadaşlarıyla asker selamı vermişti.

UEFA, Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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