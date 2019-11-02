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Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Bugün kan tesliminde drone teknolojisinin veya kan güvenliği sisteminin nasıl kullanılacağıyla ilgili Ar-Ge yapıyoruz, buna bütçe ayırdık"- "Bugün yaklaşık 500 hekimimiz, 3 bin 500 Kızılay çalışanımız, 18 bölgede 68 kan bağış merkezinde Türkiye'nin 300 noktasında her gün 9 bin ünite kan toplamak için çırpınıyor"
 02 Kasım 2019 21:27
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Kızılay'dan, drone ile kan teslimi için Ar-Ge çalışması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan tesliminde drone teknolojisinin veya kan güvenliği sisteminin nasıl kullanılacağıyla ilgili Ar-Ge yaptıklarını, buna bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Türk Kızılay tarafından farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi" Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

Genel Başkan Kınık, burada yaptığı konuşmada, kongrenin uzun emekler sonucunda düzenlendiğini, 100'e yakın bilim insanının akademik destek verdiğini, 500 civarında katılımcı olduğunu belirtti. Eskiden radyolarda sürekli "Acil kan ihtiyacı vardır" diye anonslar geçtiğini hatırlatan Kınık, artık o anonsların kan bağışı alanındaki bağışlar sayesinde tarihe karıştığını söyledi.

Sistemin başarı öyküsünü Türkiye'de kökleştirmek ve buna ihtiyaç duyan dünyadaki diğer toplumlara transfer edebilmek için çabaladıklarını vurgulayan Kınık, Kızılay'ın birçok görevi olduğuna değindi. Toplumsal sağlığı ve güvenli kan temini hizmetlerini milli görev olarak yaptıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Bugün yaklaşık 500 hekimimiz, 3 bin 500 Kızılay çalışanımız, 18 bölgede 68 kan bağış merkezinde Türkiye'nin 300 noktasında her gün 9 bin ünite kan toplamak için çırpınıyor. Bunu Türkiye'nin 4 referans laboratuvarında testlerle kontrol ediyor ve bin 319 hastane paydaşına her gün her şartta, Muş'ta 3 metre kar varken de Sur'da hendeklerdeki çatışmalar yaşanırken de ulaştırıyor."

- "2030 stratejini hayata geçireceğiz"

Kızılay'ın daha önce beşer yıl olarak yaptığı stratejik planları onar yıla çıkardığını bildiren Kınık, 2020'de bütün paydaşlarla 2030 stratejini hayata geçireceklerini aktardı. Yıllık 30 milyon insana yardım ulaştırdıklarını, 50'yi aşkın ülkede faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kınık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bağışçısının sosyolojisini, psikolojisini araştırmamız gerekiyor. Bugün meteorolojik durumla ekonomik durumla bağış eğilimlerinin ilişkisini araştırmamız gerekiyor. Bugünü tespit etmek yetmez; geleceği nasıl tahmin edeceğiz, gelecekteki riskleri nasıl indireceğiz, nasıl bir operasyonel kapasiteye kavuşacağız, bunları ortaya koymamız gerekiyor. Bugün kan tesliminde drone teknolojisinin veya kan güvenliği sisteminin nasıl kullanılacağıyla ilgili Ar-Ge yapıyoruz, bütçe ayırdık. Türkiye'deki belki en güncel ve en yaygın kurumsal otomasyon sistemimizi devreye aldık."

Deneyimlerini, global bir değere dönüştürmeye gayret ettiklerini dile getiren Kınık, bunların tümü için akademik çalışmaya, izlenebilir sistemler oluşturmaya, kendi kendini geliştiren sistemleri kurmaya mecbur olduklarını söyledi.

TÜRKÖK Projesi ile şu ana kadar 650 bin bağışa ulaşıldığına, 4 bin eşleşme, bin 500 nakil gerçekleştiğine dikkati çeken Kınık, milli havuzun genişlediğini belirtti.

Türk Kan Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Bayık ise Kızılay'ın önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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