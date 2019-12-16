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Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı istiyor

Orman Muhafaza Memurları, tehlikeli bir meslek grubunda çalıştıklarını belirterek fiili hizmet zammı talep ediyor
 16 Aralık 2019 10:02
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Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı istiyor

Devlet Memurlarına verilecek "Fiili Hizmet Tazminatı", Kanunlarda yer aldığı ve İLO sözleşmesiyle ortaya konulduğu üzere, tehlikeli işlerde çalışan kamu personeline verilmektedir.

Ancak Orman Muhafaza Memurları ve diğer Orman çalışanları, çalıştıkları alanlarda, güvenlik önlemleri alınmamış ve tüm riskler sıfıra indirilmemiş olmasına rağmen, bu haklardan faydalanamamaktadırlar.

Her yıl darpedilen, vurulan, yanan, meslek kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden yaralanan, sakat kalan, hayatını kaybeden çok sayıda personel bulunmaktadır.

Diğer taraftan, OGM bünyesinde üretim işlerinde çalışacak paydaşlardan, Orman üretim işlerinin tehlikeli meslek grupları içerisinde yer almasından dolayı, sertifika talep edilmektedir.

Orman Muhafaza Memurları çalışma şartlarının zorluğunu şu sözlerle ifade etmektedir: "Ama işimiz arazide, yani açık alanda olması nedeni ile her türlü hava şartlarında görev yapan bir meslek grubu olmamız hasebiyle, sadece bu durumdan ötürü bile bu haktan faydalanmamız gerekirken, bizler bunun haricinde yangınla, kaçak avlanmayla, her türlü biyolojik kaçakçılık ve orman kaçakçılığı ile mücadele etmemize, her arazi koşulunda kesim ve üretim işlerinde görev yapmamıza rağmen, bu haklardan faydalandırılmamış olmamız verdiğimiz emeğe yapılan büyük bir haksızlıktır."

Fiili hizmet zammında yaşanan başka bir adaletsizlik ise mesleklar arasındadır. Örneğin, yaptıkları işleri gereği bu haktan faydalanan TBMM üyeleri, Bakanlar, Basın ve gazetecilik kartı sahibi olanlar ve TRT'de basın kartı sahibi olanlar "yıpranma haklarından" (1 yıl için 90 gün) yararlanmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlara da fiili hizmet zammı (yıpranma) hakkı verilmesi başlatılmıştır.

OGM ve DKMP bünyesinde çalışan Orman Muhafaza Memurları ise, koruma, istihsal ve yangınla mücadele, kaçak avlanma gibi önemli görevleri yazın kırda kışın karda tabir edilen her türlü hava şartlarında yapmaları, haftanın 7 -24 saat esasına dayalı icap nöbeti tutmaları, sürekli tehlikeye ve fiziki zorluklara maruz kalmalarına rağmen fiili hizmet zammından faydalanamamaktadırlar. Her türlü yırtıcı ve tehlikeli canlılarla (yılan, akrep, ve diğer yırtıcılar) aynı ortamda görev yapmak belki de en az risk altında oldukları durumdur.

Orman Muhafaza Memurları, geç kalınmış bu konunun bir an önce gündeme alınarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 40. maddesine her türlü orman ve kaçakçılık işlerinde görevli Orman Çalışanlarının da eklenmesini ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep etmektedirler.

Memurlar.Net - Özel

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