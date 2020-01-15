Polise, ütüsüz pantolandan dolayı verilen cezaya gerekçe olarak, tutanak yeterli midir?

Dava konusu olayda; polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında İstasyon Amir Vekili tarafından yapılan denetimlerde teçhizat kemerinin kirli ve siyahlaşmış olduğu, pantolonunun ütüsüz ve ayakkabılarının boyasız olduğu tespitlerini içeren tutanak tanzim edilmesi üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, davacı tarafından pantolonunun ütülü olduğuna dair somut delil ibraz edemediği ve tutanak içeriğinin doğru olmadığına ilişkin tanık beyanı veya görüntü kaydı bulunmadığı, bu nedenle pantolonunun ütüsüz olduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3.maddesi uyarınca uyarma ile cezalandırılmıştır.

İlk derece mahkemesi davacının üzerine atılı fiili işlediği somut olarak tespit edilmiş olduğundan işlemi hukuka ayrı görmüştür.

Temyiz edilen bu durum Danıştay Beşinci Dairesince incelenmiş ve verilen kararda; polis memuru hakkında tutulan tutanak içeriğinin doğruluğunun tanık beyanı ve kamera kayıtlarıyla ortaya konulmadığı, ayrıca davacının pantolonunun ütülü olduğu hususunu ispat yükümlülüğü bulunmayıp, davacıya isnat edilen fiilin davalı tarafından ispatının gerektiği, davalı idarece bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, ayrıca davacının ayakkabısının tozlu olmasını haklı bir nedene dayandırdığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

T.C

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No: 2016/15914

Karar No: 2019/2792

Temyiz Eden (Davacı):

Karşı Taraf (Davalı) : Sivas Valiliği,

Vekili : Av. ...............

İstemin Konusu: Sivas İdare Mahkemesinin 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava konusu istem: Sivas ili Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, giysi kuşamını pis tutmak fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3.maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16/11/2011 tarih ve 2011/87 sayılı Sivas Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Sivas İdare Mahkemesince verilen 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararda; olayda, 11/08/2011 tarihinde denetim sırasında tutulan tutanaktan davacını teçhizat kemerinin kirli ve siyahlaşmış olduğu, pantolonunun ütüsüz ve ayakkabılarının boyasız olduğunun tespit edildiği, davacı tarafından bu hususun aksini ispatlayacak bir bilgi veya belgenin sunulmadığı gibi dava dilekçesinde ayakkabılarının tozlu olabileceğinin de ifade edildiği görüldüğünden, davacının üzerine atılı fiili işlediği somut olarak tespit edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Karşı Tarafın Savunması: Davalı idare tarafından, davacının şantiye sahasındaki görevinden 15:30'da döndüğü ve ayakkabısını temizlemek için yarım saat zamanı olduğu halde temizlemediği, bu nedenle davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Doğa YILDIZ'ın Düşüncesi: Davacı hakkında düzenlenen tutanak içeriğinin doğruluğunun tanık beyanı ve kamera kayıtlarıyla ortaya konulamadığı, ayrıca davacının pantolonunun ütülü olduğu hususunu ispat yükümlülüğü bulunmayıp, davacıya isnat edilen fiilin davalı idare tarafından ispatı gerektiği, davalı idarece bu yükümlülüğün de yerine getirilmediği, ayrıca davacının ayakkabısının tozlu olmasını haklı bir nedene dayandırdığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu nedenle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü.

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay:

Sivas ili Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında, 11/08/2011 tarihinde 16:05 sıralarında Yıldızeli İlçe Emniyet Müdür Vekili ve Trafik Denetleme İstasyon Amir vekili tarafından yapılan denetimde teçhizat kemerinin kirli ve siyahlaşmış olduğu, pantolonunun ütüsüz ve ayakkabılarının boyasız olduğu tespitlerini içeren tutanak tanzim edilmesi üzerine, davacı hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Davacının soruşturma kapsamında alınan savunmasında, teçhizat kemerinin resmi istihkak olduğu ve orijinal renginin griye yakın olup kirli olmasının söz konusu olmadığı, 14:00-15:30saatleri arasında yol çalışma alanında görevli olduğu, görevli olduğu bölgedeki fiziki şartlardan dolayı ayakkabılarının tozlu olduğu ve tutanak tutulduğu saatlerde görev yerinden yeni dönmüş olduğu, bu nedenle silmeye vakit bulamadığı, pantolonunun ise temiz ve ütülü olduğu yönünde beyanda bulunmuştur.

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, davacı tarafından pantolonunun ütülü olduğuna dair somut delil ibraz edemediği ve tutanak içeriğinin doğru olmadığına ilişkin tanık beyanı veya görüntü kaydı bulunmadığı, bu nedenle pantolonunun ütüsüz olduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilerek Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3.maddesi uyarınca uyarma ile cezalandırılması önerilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelen dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3.maddesinde, silahını, araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek, uyarma cezasını gerektiren fiiller içerisinde sayılmıştır.

Hukuki Değerlendirme:

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak eylemine uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.

Davacı hakkında düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, pantolonun ütülü olduğuna dair somut delil ibraz edemediği ve tutanak içeriğinin doğru olmadığına ilişkin tanık beyanı veya görüntü kaydı bulunmadığı, bu nedenle pantolonunun ütüsüz olduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilmiş, bu kanaat doğrultusunda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 3.maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmışsa da yukarıda belirttiği üzere, tutanak içeriğinin doğruluğunun tanık beyanı ve kamera kayıtlarıyla ortaya konulmadığı, ayrıca davacının pantolonunun ütülü olduğu hususunu ispat yükümlülüğü bulunmayıp, davacıya isnat edilen fiilin davalı tarafından ispatının gerektiği, davalı idarece bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, ayrıca davacının ayakkabısının tozlu olmasını haklı bir nedene dayandırdığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Sivas İdare Mahkemesinin 07/03/2012 tarih ve E:2011/1950, K:2012/314 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54.maddesinin 1.fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.