1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hemşire, Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir mi?

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü görevine, öncelikli olarak; Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog görevlendirilir, bu unvanlardan talep olmadığı durumda, lisans mezunları arasından (Hemşire, Ebe, Biyolog vb.) İl sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir.
 15 Ocak 2020 11:02
Yazdır
Hemşire, Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir mi?

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla kurulan birimdir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İle gönderilen 2014/32 sayılı Genelge'ye göre;

İl Koordinatörü; "Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog öncelikli olmak üzere lisans mezunları arasından İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Görevine aynı usulle son verilir. Görevini İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak yürütür. Bu genelgenin yayım tarihinde (06.11.2014) hasta hakları il koordinatörlüğü görevini yürütenler, eğitim durumları ve unvanlarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, hiçbir onaya gerek kalmaksızın görevlerine devam ederler. Görevlerinden ayrılmaları halinde bu hakları sona erer." olarak belirtilmiştir.

Bu durumda; 06.11.2014 tarihinde halen İl koordinatörlük görevini yürüten, eğitim durumu ve unvanları ne olursa olsun, onaya gerek kalmadan devam edebilecektir. 06.11.2014 tarihinden sonra İl Koordinatörü görevine, öncelikli olarak; Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog, bu unvanlardan talep olmadığı durumda, lisans mezunları arasından (Hemşire, Ebe, Biyolog vb.) İl sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
15 Ocak 2020 10:33		 Taşınır kayıt/mal sorumluluğu görevi verilenler, zam puanlarını ayrıca mı alır?
15 Ocak 2020 10:04
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020 00:03		 15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
14 Ocak 2020 16:55
MEB, müfettiş yardımcısı alımı için mi mevzuat değişikliği yaptı?
14 Ocak 2020 16:39		 1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?
14 Ocak 2020 11:30
2 üniversite istisna kararını beklemeden ilana çıktı
14 Ocak 2020 09:00		 Memurun taban aylığı asgari ücretten düşükse fark ödenir mi?
13 Ocak 2020 17:08
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
13 Ocak 2020 11:03		 Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
12 Ocak 2020 11:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Manisa'da aracın açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü12:22 - Atatürk Havalimanı'ndaki özel uçuşlara yeni uygulama12:13 - Dolar gün ortasında tırmanışa geçti12:10 - Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı12:01 - Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi11:58 - Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123.7 milyar TL11:53 - Hakim ve savcılarla ilgili 2 ilke kararı yayımlandı11:52 - Instagram'a yeni özellik geliyor
11:51 - FETÖ'ye ait 127 milyon Dolar sahte para ele geçirildi11:45 - Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti11:44 - TESK: Perakende Yasası güncellenmeli11:44 - Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap11:42 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı11:36 - Demans gençlerde de görülüyor11:36 - 19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı11:31 - Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'
CHP'li vekilin yasak aşk skandalı mahkemeye taşındı
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okumayı sevenlere has özellikler 7
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
royston drenthe 1
e-yds 2
merih demiral'ın sakatlanması 2
ümmü gülsüm 1
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 3
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
lucy 1
katlanmak 8
SON İLANLAR
Jandarma Genel Kom. ve Sahil Güvenlik Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam