Hemşire, Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir mi?
|15 Ocak 2020 11:02
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Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, denetlemek, hasta hakları kurullarının kurulması ve çalışması ile internet tabanlı hasta başvuru bildirim sisteminin çalışmasını sağlamak amacıyla kurulan birimdir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İle gönderilen 2014/32 sayılı Genelge'ye göre;
İl Koordinatörü; "Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog öncelikli olmak üzere lisans mezunları arasından İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Görevine aynı usulle son verilir. Görevini İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak yürütür. Bu genelgenin yayım tarihinde (06.11.2014) hasta hakları il koordinatörlüğü görevini yürütenler, eğitim durumları ve unvanlarına bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, hiçbir onaya gerek kalmaksızın görevlerine devam ederler. Görevlerinden ayrılmaları halinde bu hakları sona erer." olarak belirtilmiştir.
Bu durumda; 06.11.2014 tarihinde halen İl koordinatörlük görevini yürüten, eğitim durumu ve unvanları ne olursa olsun, onaya gerek kalmadan devam edebilecektir. 06.11.2014 tarihinden sonra İl Koordinatörü görevine, öncelikli olarak; Hekim, Sosyal Hizmet Uzmanı ya da Psikolog, bu unvanlardan talep olmadığı durumda, lisans mezunları arasından (Hemşire, Ebe, Biyolog vb.) İl sağlık Müdürünün teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile Hasta Hakları İl Koordinatörü olabilir.
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