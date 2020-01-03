KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
|03 Ocak 2020 10:20
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KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 124 personel alınacak.
KPSS-2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar
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