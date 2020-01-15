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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121.232,62 puandan başladı.
 15 Ocak 2020 09:55
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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121.232,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı
Anadolu Ajansı
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