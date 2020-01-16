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Diyanet, İntibak Bültenini güncelledi

Alanında iki rehberden biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının Terfi, İntibak Ve Hizmet Birleştirme İşlemlerine İlişkin Rehberi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı tarafından güncellenerek yayına sunuldu
 16 Ocak 2020 11:14
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Diyanet, İntibak Bültenini güncelledi

Bir diğer çalışma ise Milli Eğitim Bakanlığının İntibak Bülteni olup en son 2011 yılında güncellenmiştir.

Diyanetin İntibak Bülteni, ilk defa 1995 yılında Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü yetkililerince hazırlanmış ve bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. Geçen zaman içerisinde bültenin güncelleştirilmesine ihtiyaç duyulmuş 2002, 2004 ve 2008 yıllarında yeniden düzenlenmiştir. Görülen lüzum üzerine bu bülten ihtiyaca cevap verebilecek şekilde genişletilerek 2013 yılında yeniden hazırlanmıştır. Ancak, 2013 yılından sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler sebebiyle bülten 2020 tarihinde güncellenerek ilgililerin istifadelerine sunulmuştur.

Bülten aşağıdaki konuları içermektedir.

Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimlerin/ kavramların tanımı:

I - GİRİŞ DERECELERİ

1- Giriş derece ve kademesinde farklılık oluşturan durumlar

2- Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilave olarak kademe veya derece verilecek durumlar

3- Tahsil itibariyle yükselinebilecek en son derece ve 10 kademelerde istisna getiren durumlar

II - ADAYLIK İŞLEMLERİ

1- Adaylık dönemi

2- Adaylıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi

III- KADEME İLERLEMESİ

1- Kademelerde ilerleme şartları

2- Son Sekiz Yılda Disiplin Cezası Almayanlara Bir Kademe İlerlemesi Uygulaması

3- Askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesi

4- Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden yapılacak işlemler

5- Disiplin Kurulunca verilen kademe durdurma cezalarının uygulanması

6- Disiplin Kurulunca verilen cezaların affedilmesi durumundaki yapılacak işlemler

IV- DERECE İLERLEMESİ:

1- Derece yükselmesinin usul ve şartları

2- Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapılamayan durumlar

3- Tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin üstünde bir dereceye yükselme (657 sayılı Kanunun 37'nci maddesinin uygulanması sekiz yıl disiplin cezası almaması durumunda)

4- Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin öğrenim ve kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükseltilmesi

V- ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ SEBEBİYLE YAPILAN İNTİBAK

VI- HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar

VII- TERFİ, İNTİBAK, HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE EK GÖSTERGELERLE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR

1- İlkokul mezunlarının yıllara göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeler

2- Üst öğrenimi bitirenlerin intibakı

3- Emsalde mezuniyet tarihi

4- Ek Göstergeler

5- Diğer bazı hususlar

VIII- TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

IX- GÖSTERGE VE EK GÖSTERGE TABLOLARI

X- ÖRNEK ONAY VE İNTİBAK ÇİZELGELERİ

XI- TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ NOTU

Bülten için tıklayınız.
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