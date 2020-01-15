TBMM Genel Kurulu toplandı
|15 Ocak 2020 14:48
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TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu "Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşununyıl dönümü ve Osmaniye'deki yatırımlar", AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "2020 yılının İshak Paşa Sarayı Yılı ilan edilmesi talebi" ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Nakliyeci ve kamyoncu esnafının güncel sorunları" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.
Durmuşoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Güney Cephesinde önemli zaferler kazanıldığına işaret ederek, 7 Ocak'ın Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Osmaniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak yeni bir düzeye ulaştığını ifade eden Durmuşoğlu, yatırımda öncelikli il statüsü kazanmasıyla şehrin ihracat potansiyelinin önemli ölçüde arttığını, ihracatını en çok artıran ikinci il olduğunu vurguladı.
Osmaniye'nin bugün 65'ten çok ülkeye ihracat yaptığına dikkati çeken Durmuşoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda topla tüfekle ortaya konulan bağımsızlık mücadelesinin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yatırım projeleriyle sürdürüldüğünü dile getirdi.
AK Parti'li Çelebi, konuşmasında Ağrı'nın özelliklerine ilişkin bilgiler verdi ve 2020 yılının İshak Paşa Sarayı Yılı ilan edilmesini istedi.
MHP'li Bulut, AK Parti'nin kamyoncu ve nakliyeci esnafına yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ancak bunların hızla devreye alınmasının, söz konusu esnafın ekonomik olarak mahvolmalarına yol açabileceğini söyledi.
Akıllı telefonu bile yeni yeni kullanmaya başlayan bu esnaftan teknolojik uygulamaları hızla kullanmasının beklenmesinin doğru olmadığına işaret eden Bulut, öte yandan kamyoncu ve nakliyeci esnafına yönelik düzenlemelerin denetiminin yapılmadığını, bunun da haksız rekabete neden olduğunu belirtti.
Bulut, sorunların çözümü için denetimin sıkılaştırılması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.
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