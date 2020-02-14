8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
|14 Şubat 2020 10:01
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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Tercih yapacak sağlık personellerinin yazışmaları için TIKLAYINIZ
Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında 2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:
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