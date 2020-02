Celal Çelik'in sıfırlama tapesi iddiası doğru mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı hakaret davasının bugün duruşması yapıldı. Duruşma öncesinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sıfırlama tapelerine yönelik bir açıklama yaptı. Çelik "yurtdışından aldığımız bilirkişi raporuna göre tapeler gerçektir" demiştir.

Celal Çelik'in yayımladığı belgelere göre, mütalaa, ABD'den bir firmadan alınmıştır.

Celal Çelik'in bu açıklamaları şu açıdan sorunludur?

1- Celal Çelik, eski bir hakim olmasına rağmen, dışarıdan parayla aldığı mütalaaya "bilirkişi raporu" demektedir. Bir hakimin bilmesi gereken en temel husus, mütalaa ile bilirkişi raporu arasındaki farktır. Çelik, kullanmış olduğu kavramla daha en başından dezenformasyon yapmıştır. Bilirkişi raporu mahkemenin atadığı kişilerin yazacağı raporla olur. Mütalaayı ise parayı veren taraflar dışardaki yetkili bir gerçek veya tüzel kişiden alabilir. Bu ikisi arasında büyük fark bulunmaktadır. Bugün her konuda farklı hukuki mütalalar alınması mümkündür. Her hukuki mütalaa farklıdır. Her hangi bir Ak Partili kişi de, parayı vererek bir adli bilirkişiye "sıfırlama tapeleri sahtedir" şeklinde bir görüş alabilir. Bu görüşlerin mahkeme nezdinde bir değeri olmamaktadır.

2- Celal Çelik'in aldığı raporda dahi "görüşmelerin orjinal olarak kaydedildiği telefon görüşmeleri üzerinden tamamıyla doğrulanabilmesi için daha fazla test yapılması gerekmektedir." denmektedir. Ortada bu ses kaydının geçtiği iddia edilen orjinal bir telefon bulunmamaktadır ki..

Yine mütalaa da, "Orjinal videoların Youtube sunucularına yüklendiği andaki bilgilerin Youtube tarafından değiştirilmiş olmasından dolayı, kayıtların bütünülüğünü doğrulamak için gereken dijital belgeler halihazırda güvenli değildir " denmektedir. (Ek-1)

Bir başka deyişle, Celal Çelik'in talebi üzerine yurtdışından görüş veren şirket, ortada orjinal kayıtlar yok, eldeki dijital kayıtlarda güvenilir değil demiştir.

Ancak rapordaki bu kesin tespitlere rağmen, Celal Çelik, bir kişinin yazdığı rapora binaen, "Sıfırlama tapeleleri gerçektir" demektedir. Eski bir hakim olmasına rağmen, Çelik dürüst davranmamaktadır.

3- Diğer taraftan, Adli raporlara göre, 17-25 operasyonunda Recep Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında doğrudan geçen bir ses kaydı bulunmamaktadır ve bu konuda bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. İddia edilen ses kaydı, delil niteliğinde değildir. Zira hakim kararına binaen yapılan bir dinleme olmamıştır. Hukukumuzda hakim kararı olmayan dinleme kararları delil dahi görülmemektedir. (Ek-2)

FETÖ'nün hakimleri (Celal Kara, Mummaer Aktaş) dahi bu yönde bir dinleme yapıldığına dair kendilerinde bulunan bir bilgi olmadığını belirtmişlerdir. Bu konudaki değerlendirme yazısı için tıklayınız.

Adli Bilişim Uzmanı Adem Taşkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte belgeyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Celal Çelik'in, şahsi yorumlar yaptığını, olayı magazine dönüştürdüğünü belirtmiştir. Taşkaya sosyal medya hesabında "17-25 Aralık Operasyonun ses kayıtlarının Teknik Uzman Mütalaasının yanında, HTS kayıtları ile Ses kaydı olduğu iddia edilen kişilerin konum( BAZ) ve (ZAMAN ARALIĞI) bilgilerinin tespiti ve sonuç olarak sağlamasının yapılması önemlidir...2- Spektrum incelemelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biride, İnternet ortamına ya da Taşıyıcı belleklere çokça kopyalanan ses kayıtları incelemeyi zorlaştıracağı gibi, bütünlük kalitesinin de bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple orjinal kayıtlar çok önemlidir. " demektedir.

Özetle, bugün bazı medya kuruluşlarının internet sitelerinde yer verilen ve Celal Çelik'e dayandırılan "Sıfırlama tapeleri gerçektir" yönündeki değerlendirmelerin hukuki bir değeri bulunmamaktadır. Bir kişinin mütalaasıyla, bir olguya kesinlik değeri atfedilmesi ancak "Kesin inançlı" kitlelerde yaşanır.