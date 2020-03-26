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'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat

Corona virüs salgını hasta-hekim iletişimini de etkiledi. Psikolojik sorun yaşayanlar da psikolog ve psikiyatristleriyle yüz yüze görüşemeyebiliyor. Bu durumda devreye telepsikiyatri girebiliyor ancak uzmanlar, özellikle kaygı bozuklukları ve fobi tedavisinde tercih edilen online psikoterapinin suistimallere açık olduğunu söyleyerek sahtekarlara karşı uyarıyor.
 26 Mart 2020 10:28
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'Online psikoterapi' sahtekarlarına dikkat

Corona virüs salgını nedeniyle hastalar zorunlu olmadıkça hastanelere veya kliniklere gitmiyor. Bu nedenle pek çok hasta doktoruna ulaşmak için telesağlık uygulamalarını tercih ediyor.

Bunlardan birinin de uzun yıllardır kullanılan telepsikiyatri uygulamaları olduğunu belirten Türkiye Psikiyatri Derneği Telepsikiyatri Çalışma Birimi Koordinatörü Psikiyatrist Dr. Hakan Karaş, corona virüs salgınıyla birlikte online psikoterapiye yönelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Onlinepsikoterapi, psikolog ve psikiyatristi ile bir araya gelemeyecek danışanlar ve hastalar için kolaylık sağlıyor. Yöntemin uygulanabilmesi için bilgisayar ya da akıllı telefon ile internet bağlantısı yeterli oluyor. E-posta, video konferans ve çeşitli sohbet programları sayesinde bağlantı kurularak psikiyatri seansları yapılabiliyor.

"SANAL ORTAMDA MARUZ BIRAKMA TERAPİLERİNDE DAHA ETKİLİ OLABİLİYOR"

Telepsikiyatri uygulamasının birçok psikolojik sorunda yüz yüze görüşme kadar etkili olduğuna yönelik bilimsel kanıtların gittikçe arttığını dile getiren Dr. Karaş, "Hatta bazı hastalıklar için telepsikiyatri ilk seçenek olabiliyor. Örneğin; kaygı bozuklukları ve fobide sanal ortamda maruz bırakma terapilerinin çok daha etkili olduğu görülüyor. Yine kaçıngan bireyler, çocuklar, ergenler, şiddetli kaçınma belirtisi yaşayan travma sonrası stres bozukluğu hastaları bazen sadece videokonferans ile görüşmeyi kabul edebiliyorlar. Bu hastalar için yüz yüze görüşmeler zorlayıcı olabiliyor, dolayısıyla videokonferans yoluyla psikoterapi ilk etapta daha iyi bir seçenek sunabiliyor" dedi.

"CORANA VİRÜS SALGINI KAYGI BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR"

Corana virüs salgınıyla birlikte toplumsal endişenin de arttığını, bunun da aslında beklenen "işlevsel endişe" olduğunu ifade eden Psikiyatrist, "Yani bu endişe, odağımızı salgınla ilgili yapılacaklar üzerine kaydırır" dedi ancak kaygı düzeyinin artmasının olumsuzluk yaratacağına vurgu yaptı:

"Bu endişelerin yerini sürekli yüksek kaygı, umutsuzluk, çarpıntı, nefes daralması ve titreme gibi bedensel belirtiler ve çaresizlik duyguları alıyorsa bunlar kaygı bozukluğunun işaretleri olabilir. Sürekli kendinizi hasta hissetmeniz, sevdiklerinizin başına bir şey geleceği korkusuyla günlük aktiviteleri sürdürememeniz, önerilen hijyen kurallarının üstünde ekstra hijyen takıntıları göstermeniz psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle kaygı bozukluğu, depresyon ve takıntı ile giden hastalıklar bu dönemlerde alevlenme riski taşır."

"ONLINE TERAPİDE SAHTEKARLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Telepsikiyatrinin birçok ülkede psikiyatri uzmanlık eğitim müfredatına girdiğini söyleyen Dr. Karaş, ancak internet ortamının suistimalleri de beraberinde getirebileceğinin altını çizdi. Online terapiye yönelecekleri sanal ortam sahtekarlarına karşı uyaran Karaş, dikkat edilmesi ve yapılması gerekenleri ise şöyle aktardı:

"İnternet ortamı suistimale açık ve insanlar kendilerini istedikleri şekilde sergileyebiliyorlar. Bunun önündeki yasal yaptırımlar çok kısıtlı. Neyin psikoterapi olduğu ve kimin psikoterapi yapabileceği, yaptığı ile ilgili halihazırda ciddi bir kafa karışıklığı var. Online psikoterapi söz konusu olduğunda bu kafa karışıklığı artabilmektedir. Çünkü henüz işlerini yoluna koyacak bir ruh sağlığı mevzuatı olmasa da psikiyatristlerin ve psikologların hizmet verdiği ofislerin/muayenehanelerin oluşturulması için belli bir yasal prosedür gereklidir. Dolayısıyla başvurulan psikoterapistin hem mesleki yetkinliği hem de psikoterapi konusundaki yetkinliği araştırılmalıdır. Bu bağlamda yapılması gerekenleri iki başlık altında toplamak mümkün.

"PSiKOTERAPİSTTEN BELGE GÖSTERMESİNİ İSTEYİN"

1) Mesleki yetkinlik: Psikoterapi bir ruh sağlığı hizmeti ve klinik bir çalışma olduğu için psikoterapistin öncelikle psikiyatrist ya da klinik psikolog olduğundan emin olmak gerekir. Bunun için online görüşme öncesinde veya ilk görüşmede psikoterapistten bu belgelerin gösterilmesi istenebilir.

2) Psikoterapi yetkinliği: Psikiyatristin ya da klinik psikologun psikoterapi eğitimleri ile ilgili tamamladığı eğitimler, süpervizyonlar ile ilgili belgelerin gösterilmesi istenebilir veya aldığı eğitimler/süpervizyonlar sertifikalandırılmamışsa bunlarla ilgili referanslar istenebilir."
NTV
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