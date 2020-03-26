Bankaya gidemeyen yaşlı kadının sorunu Valinin açtığı telefonla çözüldü

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvuruları değerlendirmek için rastgele aradığı yaşlı kadının, bankaya gitme talebini yerine getirdi.

112, 155 ve 156 nolu hatlar üzerinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan başvurularla ilgili memnuniyet derecesini öğrenmek için müracaatta bulunanlardan bazılarını rastgele seçerek arayan Sarıfakıoğulları, yalnız yaşayan Şükriye Aydın (71) ile görüştü.

Aydın, Vali Sarıfakıoğulları'ndan banka kartında sorun olduğunu, maaşını çekemediğini ve bu nedenle bankaya gitmek istediğini belirtti.

Sarıfakıoğulları'nın talimatı üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis ekipleri tarafından Şükriye Aydın, Kavaklar Mahallesi'ndeki evinden alınarak bankaya götürüldü.

Banka çalışanları Aydın'ın aktif olmayan mevcut banka kartını iptal ederek, yeni banka kartının kurye ile evine teslim edileceğini bildirdi.

Şükriye Aydın'ın market alışverişi de polis ekipleri tarafından kendisine yardımcı olunarak yapıldı ve alınan malzemeler evine ulaştırıldı.

Uygulamadan çok memnun kaldığını ifade eden Aydın, "Tek yaşıyorum yanımda kimse olmadığı için zor durumdayım. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Üzerimizden devletimizi eksik etmesin. Bizim gibi yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılayarak bizleri mağdur etmedi. Allah hepsinden razı olsun sağlık, sıhhat ve şifa versin.'' dedi.